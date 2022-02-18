Bodrum’da bir otelde iki çalışan ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otelde çalışan iki kişinin ölü bulunması üzerine soruşturma başlatıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'ndeki bir otelin şantiye bölümünde çalışan 63 yaşındaki Haydar Aygün gece yatarken birden fenalaştı. Arkadaşlarının yardım istediği ilk yardım ekipleri geldiğinde Aygün'ün yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi.

Sabah saatlerinde ise aynı turistik tesiste kalan 28 yaşındaki Ferman Feset sabah saatlerinde çalıştığı bölüme gitmeyince arkadaşları tarafından koğuşunda yapılan incelemede ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Feset'inde öldüğünü tespit etti.

Feset ve Aygün'ün cenazeleri kesin ölümlerinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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