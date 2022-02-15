Bodrumlu kaptanın zam isyanı: Çocuğuma 20 TL veremedim

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün Sol Parti ilçe örgütü tarafından Zamları Geri Alın imza kampanyası düzenlendi. 2 saatte yaklaşık üç bin kişinin imza verdiği kampanyaya katılan Bodrumlu 51 yaşındaki kaptan Yakup Aksu, “Faturam 3 bin 269 TL geldi, ödeyemedim, çocuğuma bu sabah 20 TL veremedim. Kanser ve kalp hastasıyım. Hırsızlık mı yapayım, belki de 1 saat sonra öleceğim, beni bu halimle bu standa getirenler utansın” diyerek gözyaşı döktü.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sol Parti İlçe Örgütü tarafından Cevat Şakir Caddesi üzerinde Elektrik Zamlarını ve Zamları Geri Alın imza kampanyası düzenlendi. İlçe Başkanı Oben Konyalıoğlu, İlçe Sekreteri Okan Manzak ve yönetim kurulu üyelerinin tamamının bulunduğu standa ilgi büyük oldu.

2 SAATTE ÜÇ BİN İMZA TOPLANDI

2 saatte yaklaşık 3 bin imzanın toplandığı kampanya Kızılağaç Köyü'nden gelerek katılan evli 4 çocuk 7 torun sahibi 77 yaşındaki Hacile Mıstık “Çocuklarımın evlerine gelen faturaları görüp onları duydukça sinirlerim gerildi. Bu faturaların ödenmesi mümkün değil, çarşıya inmiştim, standı görünce hemen imza verdim. Hayatta ilk kez bir imza veriyorum. Bu zamlarla yaşamak mümkün değil, bizi yönetenler bu sesleri duysun duysun” dedi.

BODRUMLU KAPTANIN İSYANI ŞOK ETTİ

İmza kampanyasının düzenlendiği standa gelen iki çocuk babası Bodrumlu uzak yok kaptanı 51 yaşındaki Yakup Asku elindeki elektrik faturası ile gözyaşları içerisinde “Daha önceleri 800 TL gelen fatura bu ay 3 bin 269 TL geldi. Elektrik faturamı ödeyemedim, bu sabah okula giden çocuğuma 20 TL veremedim. Kanser ve kalp hastasıyım, pandemide bin yardım alamadım. Hırsızlık mı yapayım? Aç kaldım aç. Damadına kızına mı çalışacağız? Bu faturayı nasıl ödeyeceğim, belki de bir saat sonra öleceğim, bu böyle gitmez, sesimizi siz duyurmazsanız da kimse duyurmaz, bu feryadı duysunlar. Beni bu halimle bu standa getirenler utansın” ifadelerinş kullandı.

Yakup Aksu'nun feryadını duyan vatandaşlardan bazılarının gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

YAŞAMIN GELECEĞİNİ KORUMAK MÜMKÜN

Bodrum İlçe Örgütü adına açıklama yapan Osman Manzak ise enerji üretiminin kamu hizmeti olarak doğa ve yurttaş yararına yapılması gerektiğini belirterek “İnsanlığın ve doğanın ortak mirası olan enerjinin üretim maliyeti yoksul halkın ve doğanın sırtından alınmalıdır. Emeğimizi ve doğanın zenginliğini enerji şirketlerine akıtmaktan vazgeçilmelidir. İklimin, gıdanın, yaşamın geleceğini korumak mümkün. Özelleştirilmiş tüm kurum ve varlıklarımızı geri almak, eğitim ve sağlığın herkes için hak olduğu, herkesin gıda, barınma, enerji b.aşta olmak üzere temel insani ihtiyaçlarının karşılandığı, işçinin emekçinin söz sahibi olabildiği eşitlikçi ve özgürlükçü bir geleceği kurmak istiyoruz. Bugün topladığımız imzaları Ankara'ya göndererek zamların geri alınması için açılacak dava dosyasına ekleyeceğiz” diye konuştu.

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