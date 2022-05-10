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Boğaziçi akademisyenleri rektörü protesto nöbetine devam ediyor

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri rektörü protesto nöbetini sürdürdü.

Yayınlanma: 18:32 - 10 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri rektörü protesto nöbetlerinin 334'üncüsünü gerçekleştirdi.

Güney Kampüs'te rektörlük önünde cübbelerini giyerek toplanan akademisyenler, bir kez daha rektörlüğe sırt döndü. Eylemde “Vazgeçmiyoruz”, “Kabul etmiyoruz” yazılı dövizler taşındı.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü profesörü Cem Say, “Dersinin ortasında çalışma izni iptal edilen matematik hocamız ve ne olduğu anlaşılamayan ‘disiplin suçları’ndan söz edilerek görevden alınan seçilmiş dekanlarımız dönmeli, gece yarısı açılan fakülteler anayasada garantilenen bilimsel özerklik ilkesi gereğince kapatılmalı” açıklamasında bulundu.

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Boğaziçi Üniversitesi matematik protesto