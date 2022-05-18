Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından yayınlanan ilana göre, üniversitenin gerekli görülen bölümlerine akademik personel alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteye bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversite Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alacak.

İlanda yer alan Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 16 gün içerisinde başvurmak gerekmektedir. Profesör ve Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1. fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır. Adaylar 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

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