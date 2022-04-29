Bursa’da Gezi pankartı polis ekiplerince kaldırıldı

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) binasına TMMOB tarafından bugün asılan “Gezi tutukluları serbest bırakılsın, Gezi onurumuzdur” yazılı pankart Cumhuriyet savcısının talimatıyla polis ekiplerince akşam saatlerinde kaldırıldı.

Halil ATAŞ

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Bursa Akademik Odalar Birliği'ne (BAOB), TMMOB tarafından bugün asılan “Gezi tutukluları serbest bırakılsın” pankartı savcılık talimatıyla kaldırıldı.

SAVCILIK TALİMATIYLA İNDİRİLDİ

TMMOB’dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Gezi Davasında tutuklanan arkadaşlarımızla dayanışmamızı gösterebilmek için Bursa'da TMMOB'ye bağlı Odalarımızın birimlerinin bulunduğu Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Binasına astığımız ‘Gezi Tutukluları Serbest Bırakılsın, Gezi Onurumuzdur’ yazılı pankartımız Bursa Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, 29 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde Bursa polisi tarafından indirilmiştir” denildi.

“ANTİDEMOKRATİK VE HUKUK DIŞI TAVRINI KINIYORUZ”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın imzasını taşıyan açıklamanın devamında şöyle denildi:

* Siyasi iktidarın Gezi Direnişi'ne ve Gezi Davası'nda hukuksuz biçimde hüküm giyen arkadaşlarımıza yönelik saldırgan ve kin güdücü tutumu devam ediyor.

* Bursa Cumhuriyet Savcılığının ve emniyet mensuplarının bu antidemokratik ve hukuk dışı tavrını kınıyoruz!

* Pankartta görselleri yer alan arkadaşlarımız Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay Birliğimize bağlı Odalarımızın kurullarında görev almış, çevre mücadelesinden yurttaş haklarına kadar tüm toplumsal mücadelelerin önemli parçaları olmuş saygın ve değerli isimlerdir.

* Pankartta onurla bahsettiğimiz Gezi Direnişi, bu ülkede milyonlarca kişinin parçası olduğu ülke tarihimizin en kitlesel ve meşru halk hareketidir.

* Pankartın indirilmesine yönelik bu müdahale siyasi iktidarın Gezi korkusunun ne boyutlarda olduğunun en açık göstergesidir.

* Bilinsin ki Bursa'da indirilen o pankart, bugün TMMOB'ye bağlı 24 Odamızın sayıları 1000'e yakın şube ve temsilciliklerinde onur ve gururla dalgalanmaya devam etmektedir.

* Ne yaparlarsa yapsınlar, her ne engel koymaya kalkarsa kalksınlar, Gezi Direnişi'nin ve o mücadelenin parçası olduğu için şu anda cezaevinde bulunan arkadaşlarımızın arkasında durmaya, onlarla onur duymaya devam edeceğiz!

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