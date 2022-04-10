Bursa’da zamlara bisikletli eylem!

Bursa CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı, zamları protesto etmek için vatandaşla birlikte bisikletli eylem yaptı. CHP İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, "Ekonomik gidişat hepimizin canına tak dedi. Elektrik, doğalgaz, su, iletişim faturaları, benzin, mazot litre fiyatları, çarşı pazar ürün fiyatları tüm vatandaşlarımızın belini bükmekle kalmıyor resmen kırıyor" dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa CHP Nilüfer İlçe Teşkilatı, vatandaşlarla birlikte bisiklete binerek zamları protesto etti. Eyleme, Nilüfer Belediye Başkanı CHP’li Turgay Erdem, CHP Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Yüksel Özkan destek verdi.

“HAYAT PAHALILIĞI VATANDAŞI CANINDAN BEZDİRDİ”

Bisikletli eylemde konuşan, CHP ilçe Başkanı Fırat Yılmaz, “Ülke olarak çok zor bir zaman diliminden geçiyoruz. Hayat pahallılığı tüm yurttaşlarımızı canından bezdirdi. Çarşı-Pazar ateş pahası, faturalar el yakıyor. Geçim sıkıntısı fakiri ile zengini tüm hanelerin ortak sorunu. Ekonomik gidişat hepimizin canına tak dedi. Elektrik, doğalgaz, su, iletişim faturaları, benzin, mazot litre fiyatları, çarşı pazar ürün fiyatları tüm vatandaşlarımızın belini bükmekle kalmıyor resmen kırıyor” dedi.



“MEMUR VE EMEKLİNİN ŞİMDİDEN ENFLASYON FARKI ALACAĞI OLUŞTU”

Kira, aidat, market masrafları, sağlık ve eğitim giderlerinin isyan ettirecek boyuta geldiğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

“TÜRK-İŞ Mart 2022 araştırması sonuçlarına göre Türkiye’de açlık sınırı 4 bin 928, yoksulluk sınırı ise 16 bin 52 TL. asgari ücretin 4.250 TL olduğu ülkemizde pek çok vatandaşımız açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor.

Mart ayında yüzde 61,14 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5'lik zammı silip süpürdü. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 15,3 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.”

“HER GÜN GELEN ZAMLARA EKONOMİK KRİZ DEMEK HAFİF KALIYOR”

“Her gün gelen zamları artık ekonomik kriz olarak tarif etmek hafif kalıyor” diyen Yılmaz, “Bunun adı tam olarak ‘açlık ve yoksulluk krizi…’ Akaryakıta yapılan düzenli zamlar iğneden ipliğe her şeye yansırken, hükümet yetkilileri ya bunu görmezden geliyor ya da ‘ufak tefek geçim sıkıntısı’ olduğunu söyleyerek sorunu yok sayıyor.

Ancak vatandaşın büyük geçim sıkıntısı çektiği saklanamaz bir gerçek. Ramazan ayına girmeden önce et ve süt ürünlerine, buğday, şeker gibi temel gıda malzemelerine yapılan zamların ardından son olarak Ramazan'dan 1 gün önce konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35, Sanayide kullanılana yüzde 50, Elektrik üretiminde kullanılana ise yüzde 44.3 oranında zam yapılmasının vicdanla örtüşen hiçbir tarafı yoktur” ifadelerini kullandı.

“İHANET UYKULARINDAN UYANMAYA DAVET EDİYORUZ”

Ülkenin ekonomisini korku filmi gibi bir tabloya dönüştüren sorumluların acilen açlık ve yoksulluk krizini de çözmek zorunda olduklarını söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şayet bir çözüm yolları yoksa derhal seçim sandığını halkın önüne koymak zorundadırlar. Aksoy Araştırma'nın raporuna göre ekonomideki gidişatı ‘berbat' bulanların oranı yüzde 84,8 oldu. Cumhur İttifakı seçmenleri dahi iktidardan umutsuz.

Kötü gidişin devam edeceğini düşünenlerin oranı yüzde 73,4. Tablo bu derece vahim boyuttayken hayal dünyasında yaşayarak ülkedeki büyük ekonomik buhranı görmezden gelen ve her şey yolundaymış hayaliyle pembe dünyada yaşayanları yattıkları ihanet uykularından uyanmaya davet ediyoruz.

Açlık ve yoksulluk krizinin mağduru olan halkımız bilsin ki; seçim sandığı sizlerin önüne geldiği gün liyakatli ve dürüst kadrolarla bu çürümüş düzeni değiştirecek olanlar görev başında olacaktır.”

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