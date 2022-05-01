Caddeler denize döndü, milletvekili balığa çıktı!

Şanlıurfa’da önceki gün başlayan ve aralıksız olarak devam eden yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezi ve bazı ilçelerdeki altyapı yetersizliğini protesto etmek isteyen CHP Milletvekili Aziz Aydınlık, oltasını alarak balık avına çıktı.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra Hilvan, Suruç ve Siverek'te etkili olan yağış nedeniyle göller oluşurken, çok sayıda araç suya kapıldı. Hilvan'da doluya dönüşen yağışlar ekili alanlarda hasara yol açarken, 54 evi su bastı.

İlçenin bir bölümü kısa sürede kışı andıran bir görüntüyle beyaza büründü. Vali Abdullah Erim ilçede incelemelerde bulunarak hasarla ilgili bilgi alırken, dolu ve selin neden olduğu hasar tespit çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Ekipler, su baskınına uğrayan evleri temizledi.

“AKP TARAFINDAN YÖNETİLEN ŞANLIURFA’NIN HALİ BU”

Kent merkezinde ise ana caddeleri su bastı. Selin etkili olduğu Eyyübiye Mahallesi'nden geçen Şanlıurfa-Akçakale Karayolu'nda oltasıyla balık tutarak kentin altyapı yetersizliğini protesto eden CHP Milletvekili Aziz Aydınlık, “20 yıldan bu yana AKP tarafından yönetilen Şanlıurfa'nın geldiği nokta bu” dedi.