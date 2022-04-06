Çakırözer, anketi Meclis’te açıkladı! Yolcuların yüzde 80’i…

Ulaştırma Bakanlığı’nın zarar eden Zafer Havaalanı’ndan uçuşları arttırmak için yaptığı baskıların ardından havayolu şirketleri seferlerini Hasan Polatkan Havalimanı yerine Zafer Havaalanı’na yönlendirmişti. Brüksel’de havayolu şirketleri yolcularına ‘Eskişehir’e mi, Kütahya’ya mı uçmak istersiniz’ diye sordu. Yapılan anket sonucunda bakanlığın tüm baskılarına rağmen yolcuların yüzde 80'den fazlasının Eskişehir’e uçmak istediği ortaya çıkarken, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, anket sonuçlarını TBMM’de kamuoyu ile paylaştı.

Kemal ATLAN

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Yolcu garantisi tutmayan ve zarar eden Zafer Havaalanı'ndan uçuşları arttırmak için Hasan Polatkan Havalimanı'ndan uçan havayolu şirketlerine yapılan baskının ardından şirketler uçuşlarını Zafer'e yönlendirirken, havayolu şirketleri tarafından yolculara yapılan anket ortaya çıktı.

Anket sonuçlarında da yolcuların yüzde 80'den fazlasının Eskişehir'e uçmak istediği ortaya çıkarken, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yapılan anket çalışmasını TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyu ile paylaştı.

YOLCULARA ANKET: 360 KİŞİDEN 290'I ESKİŞEHİR'E UÇMAK İSTİYOR

Brüksel'deki bir havayolu şirketinin yolcularına ‘Brüksel'den Eskişehir'e mi, Kütahya'ya mı uçmak isterseniz?’ diye sorduğunu açıklayan Çakırözer, “İşte dün yapılan anket! Brüksel'de 360 kişiye sormuşlar uçağa binerken. ‘Eskişehir'e mi, Kütahya'ya mı uçmak istersin' diye. 290'ı ‘Eskişehir'e gitmek istiyorum' diyor. Ama buradaki beyler hayır uçurmam diyor! Türkiye'nin hiçbir yerinde vatandaşa böyle baskı, böyle eziyet yok!” dedi.

“ESKİŞEHİR'İN KAZANMASINDAN RAHATSIZ OLMUŞLAR!”

Eskişehir'den başka hiçbir kentte görülmeyen hasmane bir tutum ile hatta zorbalıkla karşı karşıya olunduğunu söyleyen Çakırözer şöyle konuştu:

*Gazi Meclisimizden bu sözü söylemek ağırıma gidiyor ama başka tarif bulamıyorum. Anadolu Üniversitemizin şu andaki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen döneminde başlatılarak hizmete açılan ve 35 yıldır işleyen havaalanı var.

*Önce Anadolu Üniversitesi havaalanı idi, sonra merhum Hasan Polatkan'ın ismi kondu. Eskişehirlilerin yoğun talebine karşın iktidar yıllardır Eskişehir'e tarifeli sefer koymuyor. Ama 17 yıldır yurtdışındaki yurttaşlarımız Belçika, Almanya, Hollanda Ve Fransa'dan charter seferleriyle Hasan Polatkan Havalimanımız üzerinden memleketleri Eskişehir, Afyon, Bilecik, Konya ve diğer il ve ilçelere ulaşıyor.

*Şimdi bu havaalanı kapatılmak isteniyor. Çok açık, çok net. 2021 yılında 837 uçuş yapılmış Eskişehir Havalimanı'ndan. 100 bin yolcu gelmiş, gitmiş. 2 bin 223 ton yük ve kargo taşınmış. Pandemi sonrası bu yıl hedef 150 bin yolcuya ulaşmak.

*Eskişehir ve bölge ekonomisine yüz milyonlarca liralık hareket ve bereket getiren bir hava trafiği var. Eskişehir Teknik Üniversitemizin bütçesine de her yıl 10-15 milyon lira katkı sağlıyor. Ama birileri Eskişehir'in, Afyon'un, Bilecik'in kazanmasından rahatsız olmuş.

“ZAFER'E UÇMAYANA ESKİŞEHİR'E UÇUŞ İZNİ YOK”

Ulaştırma Bakanlığı tarafından havayolu şirketlerine yapılan baskıyı hatırlatan Çakırözer, “Baskı ile artık Eskişehir'e öyle serbest uçamazsınız deniliyor. Bir şartla uçarsınız ‘bizim anlaşmalı müteahidin işlettiği Kütahya Zafer Havalimanı'na da uçuş koyarsanız olur.' Yani Zafer'e uçmayana, Eskişehir uçuş izni yok! Üç şirketten ikisi bu yüzden Eskişehir uçuşunu durdurdu. Üçüncüsü 4 uçuşun ikisini Zafer'e kaydırmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

“OCAK'TA ZAFER'DEN TEK KİŞİ UÇMAMIŞ!”

Ocak ayında Zafer Havaalanı'ndan yurtdışına uçuş yapılmadığını da kamuoyuna duyuran Çakırözer, “İşte istatistikler! Zafer Havalanı'na yurtdışından Ocak ayında tek uçak, tek yolcu inmemiş. Şubat hakeza öyle. 3 uçakta 9 yolcu! Ama yılın bu en durgun aylarında Eskişehir'e Ocak'ta 5 bin, Şubat'ta 10 bin yolcu inmiş. Ayıp küçüleceğine büyüyor!” dedi.

“EDREMİT'E BİLET KESİYORLAR”

Yolcu açığını kapatmak için komşu illerdeki havalimanlarının kapatılarak Zafer Havalimanı'ndaki yolcu açığının kapatılmaya çalışıldığını aktaran Çakırözer, şunları söyledi:

*AKP iktidarının Ulaştırma Bakanlığı'nda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ndeki cin fikirli arkadaşlar çareyi bulmuş! Civardaki havaalanlarını kapatırız, yolcular Zafer'e iner! Uşak Havaalanı'nı böyle kapattık!

*Şimdi de Eskişehir'i kapanmaya zorlarsak yüzbinlerce yolcuyu Zafer'e devşiririz diyorlar. Peki ama değerli AKP'liler, cin fikirli bürokratlar bu havaalanını hangi planla yaptınız da yüzde 99 hesap hatası çıkıyor? Siz bu vurgunu pardon hesap hatasını yaparken, Eskişehirlilere, Uşaklılara, Afyonlulara, Bileciklilere sordunuz mu?

*Yüzbinlerce gurbetçimize sordunuz mu? Sizi zorla oraya uçuracağız dediniz mi? Havayolu şirketlerine baskı sonucu binlerce Avrupa'daki kardeşimiz nasıl bir eziyet ile karşı karşıya. Ellerinde aylar önce satın aldıkları Eskişehir biletleri. Şimdi seferler iptal edilmiş, Zafer'e yönlendiriliyorlar.

*‘Ben oraya uçamam, evime, işime uzak' diyene Balıkesir Edremit'e bilet kesiliyor. Şaka değil! Elimde belgesi var, bu yapılan eziyet değil de nedir? Bu eziyeti yaşattıklarınız kim? Soruyorum biziz ya biziz. Hepimizin annesi, babası, kardeşi halası amcası. Yazık günah değil mi bu insanlara? Hem de ne uğruna yaptığınız vurgunun ayıbını örtmek uğruna!

“VATANDAŞ ‘ZAFER VURGUNU'NUN SUÇUNA ORTAK OLMAK İSTEMİYOR”

Vatandaşların Bakanlığın ‘Eskişehir'e uçuş yok' zorbalığına karşı Antalya'ya, Ankara'ya uçtuğunu belirten Çakırözer, şunları söyledi;

*Yani 10 tane Eskişehir kapatsan bu vatandaş senin suç ortağın olmak istemiyor! Türkiye'nin hiçbir yerinde vatandaşa böyle baskı, böyle eziyet yok! Zafer'e uçmazsan Eskişehir'e uçuş yok. Aynı zorbalığı, Antalya'ya, İzmir'e, Bodrum'a hatta Zafer Havalimanı'na uçan şirketlere de yapsanıza! Yapmazsınız!

*Mesela Zafer Havalimanı'na THY tarifeli uçuşu var. Tabi ki uçsun, karşı değiliz. Aynı baskıyı ona da yapsana o zaman! Eyy THY, Eskişehirliler yıllardır seni bekliyor. Şimdi sen Hasan Polatkan Havaalanı'na da tarifeli uçak başlatmazsan ben seni Kütahya'ya uçurmuyorum desene! Diyemezsin! Çünkü Eskişehir'de kamu-özel rantı yok, çete yok, soygun yok!.

ESKİŞEHİRLİLER, AFYONLULAR BU ZORBALIĞIN BEDELİNİ ÖDETECEK!

*Kendi vatandaşımıza eziyet ve zulümden başka bir şey değil. Peki neyin uğruna? Zafer Havalimanı'ndaki büyük kamu zararının, büyük suçun üstünü örtmek için! Ayıptır günahtır! Hem orada uçmayan yolcu başına verdiğiniz garanti günahtır!

*Hem öz kaynaklarımızla yapılan Uşak, Eskişehir gibi havaalanlarımızı kapanma noktasına getirmeniz büyük yazıktır. Merhum Hasan Polatkan'ın adına da yapılan büyük saygısızlık Vefasızlıktır!

*Bu yaptığınız zorbalıkların, suçun bedelini inanıyorum ki Eskişehirlisi, Afyonlusu, Bileciklisi, Belçikalısı, Almanyalısı, Fransalısı milyonlarca kardeşimiz de size en kısa sürede ödetecektir.

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