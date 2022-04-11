Çambaşı Doğa Tesisinde telesiyej istasyonu satış ihalesi düzenlenecek

Ordu'da yer alan i Çambaşı Doğa Tesisine yapılmak üzere telesiyej istasyonu ihaleye çıkartıldı.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ordu’nun Kabadüz İlçesi ilçesindeki Çambaşı Doğa Tesisinde bulunan M-1 Telesiyej İstasyonu, ORBEL A.Ş.'nin 25.06.2021 tarihli 2021-069 karar numaralı Sabit Kıymet Konusu Envanterlere Ait İhale Yönergesine istinaden satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartıldı.

İhale, 29 Nisan 2022 Cuma günü Selimiye Mahallesi, İnayet Sıtkı Caddesi No: 1, Altınordu, Ordu adresinde gerçekleştirilecek. M-1 Telesiyej hattının muhammen satış bedeli KDV hariç 33.702.718,90 Türk Lirası olarak açıklandı. Şartname ve ekleri, Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San. ve Tic. A.Ş. Satınalma ve İdari İşler Yönetmenliği biriminden 750 Türk Lirası bedelle satın alınabilir.

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