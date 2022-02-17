Cami imamı elektrik faturasına önce isyan etti, sonra çark etti

İstanbul Esenyurt Seyit İbrahim Bilal Cami İmamı Ömer Karadağ, gelen yüksek elektrik faturasına sosyal medya hesabından "Bizim camiyi elektrik çarptı" diyerek isyan etti. Olayın haber olarak kamuoyuna yansıması üzerine geri adım atan İmam Karadağ, yarı eleştiri, yarı şaka olarak paylaşım yaptığını belirterek, "Servis edilen haber ile uzaktan yakından ilgim, ilişiğim yoktur" ifadelerini kullandı.

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Esenyurt Seyit İbrahim Bilal Cami İmamı Ömer Karadağ, sosyal medya hesabından ilçedeki Seyit İbrahim Bilal Cami’ne ve Fazilet Cami Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne gelen yüksek elektrik faturalarını paylaşarak isyan etti.

“BİZİM CAMİYİ DE ELEKTRİK ÇARPTI”

İmam Karadağ paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bizim camiyi de elektrik çarptı. Biri 12 bin 5 lira, diğeri 4 bin 378 lira olmak üzere toplam 16 bin 383 lira elektrik faturası gelmiştir. Yanlışlık olmasın diye rakamı yazıyla da yazdım. Bundan ilan ediyorum, bundan sonra hiç kimse bana “Sizin camiden elektrik alamıyorum” demesin. Bugüne kadar camiye gelen herkese elektrik vermeye çalıştık, aha da sonuç 16 bin liraya mal oldu. Sonra hocam demedin demeyin.”

“SERVİS EDİLEN HABER İLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİM, İLİŞİĞİM YOKTUR”

Olayın haber olarak kamuoyuna yansıması üzerine geri adım atan İmam Karadağ, önceki paylaşımına ilave yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili takipçilerim, aldığım duyuma göre yarı eleştiri, yarı şaka olarak paylaşmış olduğum bu paylaşımım, bir haber sitesi tarafından alınıp, üzerine bana ait olmayan eklemeler ve ilaveler yapılarak, internet mecralarından elde ettikleri fotoğrafları da koyarak benim ağzımdanmış gibi haber yapmışlar.

Servis edilen haber ile uzaktan yakından ilgim, ilişiğim yoktur. İlgili haber sitelerine ulaşarak haber ve fotoğraflarımın kaldırılmasını söyledim. Haber kaldırılmasını takdirde gerekli hukuki girişimler yapılacaktır. Tekraren belirtiyorum ki yayınlanan haberlerle hiç bir ilgim ve bağlantım yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.”

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