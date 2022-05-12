Canan Kaftancıoğlu kararına siyasilerden sert tepki

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, karara siyasiler tepki gösterdi.

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Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu’na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle ”kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret”, ”Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak” ve ”Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlarından verilen cezaları onandı.

CHP’DEN SERT TEPKİ

Yargıtay’ın Canan Kaftancıoğlu’nun cezasını onamasının ardından siyasiler sosyal medyadan şu değerlendirmeyi yaptı:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: Türkiye'de yargı tüm kurumlarıyla iflas etmiştir! Bizler seni bu adaletsiz düzene teslim etmeyeceğiz!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Saray iktidarı İstanbul’u kaybetmeyi hazmedemiyor. Asıl gerekçe bu! Yargı, Saray iktidarının tahakkümü altındadır. Ama herkes bilsin ki tüm bu hukuksuzluklar bize bir santim bile geri adım attıramayacaktır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza ne hukuki ne de vicdanidir, tamamen siyasidir. Bu başta muhalifler olmak üzere halka gözdağı vermeye yönelik bir karardır. Ama şunu kimse unutmasın hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Yargının bir skandal kararı bu. Onun ötesinde bir de siyasi boyutu var. Bilerek yapılmış, siyasi ortamı germeye, kutuplaştırmaya yönelik bir gayret var seçim öncesi. Bunu bekliyorduk…Ekonomiyle ilgili bir şeyler yapmıyorlar. Yapacakları gerginlik yaratmak. Siyasi ortamı germek. Kendi taraftarlarını ekonomi gündeminden çıkarıp ideolojik gündeme takmak. O kutuplaştırmayı artırarak eski oylarını almak. Seçimi böyle kazanacaklarını umuyorlar. Kimse bu numaraları yemez. Bu, ülke için büyük bir hainliktir.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Ne demiştik; “Hak, Hukuk, Adalet” Sürüyor bu kavga sürecek…

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Bu karar hukuksuzdur. Siyaseten yenemediğini masa başında cezalandırma operasyonudur. Tüm kadrolarımızla İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayız

EKREM İMAMOĞLU: KARARI SİYASİ BULUYORUM

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi: İstanbul İl Başkanımız sayın Canan Kaftancıoğlu, saray tarafından susturulmak istenmektedir. Hukuku siyasetin sopası haline getirenler unutmasın ki, halktan büyük güç yoktur! Korkmuyoruz, yılmayacağız, susmayacağız!!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Türkiye'de yargı tüm kurumlarıyla iflas etmiştir! Bizler seni bu adaletsiz düzene teslim etmeyeceğiz!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: İstanbul İl Başkanımız hakkında verilen kararın hukukla ilgisi olmadığını 83 milyon biliyor. İktidarın yargıyı araçsallaştırmasına yeni bir örnektir. Ne yapsalar boş. Adalet mücadelesi dalga dalga büyüyecek, AKP gidecek Türkiye'ye adalet ve özgürlük gelecek!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Lanet olsun siyasetinize de adaletinize de yargınıza da! Ortak mücadelemizle adalet ve demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: CHP İl Başkanımız İstanbul'daki değişimi birlikte adımladığımız yol arkadaşımdır. Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalar ne hukuken ne de vicdanen kabul edilebilir. Elbet bu devran dönecek. Üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün galip geleceği günler yakın.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını Yargıtay’ın onaması ve getirilen siyasi yasak hukuka aykırıdır! AKP'nin tek adam rejimine hizmet ve korku iklimi yaratmak için verilen bu kararı şiddetle kınıyorum. Muhalefeti korkutamayacaksınız!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu: Türkiye’de siyaset yasaklarla, sindirmeyle değil; ifade özgürlüğü ve tartışma kültürüyle gelişebilir. Devletin adalet mekanizması, siyasetin üzerinde bir tehdit ve cezalandırma aracı haline getiriliyor. Bu duruma karşı Mevkidaşım @Canan_Kaftanci’nın yanındayım.

‘KAFTANCIOĞLU YALNIZ DEĞİLDİR’

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen “cezayla” ilgili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ve dayanışma duygularımızı ilettim. Saray saldırılarına karşı yanlarında olacağız ve omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz.



Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay: Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir. Bu mücadeleyi elbet kazanacağız!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Hakkında verilen haksız ve hukuksuz kararın ardından Canan Kaftancıoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hiç kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa düşmesin! Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız. Adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullananlar da, buradan siyasi bir kazanç devşireceğini zannetmesin! “Adalet bir gün herkese lazım olur”

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: CHP, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza aynı zamanda TDP il başkanına verilmiştir, bütün siyasi partilerin il başkanlarına verilmiştir, bu ceza demokrasiye verilmiştir. Sayın Erdoğan ve Ak Parti, bugün geldikleri noktayı demokrasinin kurum ve kurallarına borçlu olduklarını unutmasınlar. Ülkeyi yöneten iktidar her rejimde vardır, rejimi demokrasi yapan muhalefetin var olmasıdır.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan: CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Kaftancıoğlu hakkında verilen siyaset yasağını da içeren hüküm demokrasimize vurulmuş açık bir darbedir. 80'lerin ve 90'ların vesayet rejiminin siyasi yasaklarının mağduru olmuş bu iktidarın her türlü demokratik değeri inkar ederek ülkemizi siyasi yasaklarla anılır hale getirmesi utanılacak bir durumdur. Tam demokrasi, tam ifade hürriyeti ve amasız insan hakları mücadelemiz devam edecek.

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