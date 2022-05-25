Çarpıcı iddia: Değerli araziler siyasi baskıyla peşkeş çekiliyor

Milli Emlak Müdürlüğü'nün hazine arazisi üzerine yapılan kaçak dükkanların boşaltılması için Elazığ Valiliğine ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yazmış olduğu yazıya rağmen yetkililerin harekete geçmediği ileri sürüldü. Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerin arsayı geri almak için girişimlerde bulunmaları sonrasında AKP’li siyasiler tarafından baskıyla karşılandıkları da iddialar arasında.

Evren DEMİRDAŞ

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Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 2010 yılında sosyal alan olarak kullanmak üzere Elazığ Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne tahsis edilen sonrasında ise Elazığ Valiliğine bağlı Elazığ Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına devredilen hazine arazisine üzerine kaçak yapılar yapıldığı ileri sürüldü.

Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu iddialara ilişkin geri dönüş yapacağını belirtmesine rağmen sessizliğe bürünmesi ise dikkat çekti.

BÜROKRATLARA BASKI YAPILDI İDDİASI

Kaçak yapıların ve yapıların içerisinde işletmelerin olduğunu tespit eden Milli Emlak Müdürlüğü konuyla ilgili Elazığ Valiliği ve Elazığ Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yazı yazarak dükkanların boşaltılmasını talep etti.

Ancak Milli Emlak Müdürlüğünün uyarılarına rağmen hazine arazisi üzerine yapılan yapılarla ilgili yetkililerin harekete geçmediği iddia edildi.

Elazığ Sosyal Politikalar İl Müdürlüğündeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından arsayı geri almak için çeşitli girişimlerde bulunmaları sonrasında AKP'li siyasiler tarafından baskı yapıldığı kaydedildi.

ELAZIĞ'IN EN DEĞERLİ ARAZİSİ İŞGAL EDİLMİŞ

Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan bir yetkili Elazığ'ın en değerli hazinelerinden birinde haksız kazanç elde edildiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Burada TOKİ evleri ilk yapılmaya başlandığında orada kalan arsada TOKİ tarafından yapılan fırın yerini muhtar alıp dizayn etmiş. Ama ecrimisil (işgal bedeli) ödenmiş. Yani resmi bir kiralama yok, ecremisil geriye dönük alınır burası Milli Emlaktan izin alınmadan yapılmış ve işgal edilmiş hazine arazisi buna karşılık işgal bedeli alınmış muhtardan.

Daha sonraki süreçte de muhtar talep etmiş kiralamak istiyorum diye o zaman ki yöneticiler bunu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bildirmişler. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı da ‘geçiçi süreliğine sakınca yoktur' diye cevap vermiş. Sonrasında kiralama yapılmış.

Bu süreçte yapı kayıt belgesi alınmış yapı kayıt belgesinin görüntülerine ve onların aldığı abonelik dönemlerine bakıldığında bu kişilerin yapı kayıt belgelerin uygun olmadığı kanaatiyle kanuna uygun süreye uyulmadığı için yapı kayıt belgeleri iptal edildi.

Burası Elazığ'ın en değerli yeri metrekaresi 5-6 bin liradan aşağı değil bir dönümü yaklaşık 6 milyon gibi bir rakam. Bu işgallerin giderilmesi için dilekçe bir daha verdiler. Verilen dilekçe sonrasında Bakanlıkta verdiği cevapta ‘tahsisin devam etmesi ve tahliye edilsin' dedi.

Bakanlığın vermiş olduğu cevap sonrasında valiliğe tahliye edilmesine yönelik yazı yazıldı ancak aradan 5-6 ay geçmesine rağmen tahliye gerçekleştirilmedi.”

“KAÇAK YAPILAR GİDEREK FAZLALAŞACAK”

Tahliye yazısına ilişkinde bir cevap da gelmediğini belirten yetkili, “Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına konuyla ilgili bir daha yazı yazıldı eğer tahsis kaldırma cevabına olumlu cevap gelirse bu kişi orada kiralama yaptığı için hak sahibi olduğunu düşünecek ve doğrudan ihalesiz bir şekilde satışını isteyecek oranın. Buradaki yapılar 2010'dan sonra yapılmaya başlamış. Şuan burada 7-8 tane kaçak yapılmış dükkan var ve burada zaman geçtikçe fazlalaşacak” ifadelerini kullandı.

“ORADAKİ YAPILAR KAÇAK DEĞİLDİR”

İddialara ilişkin o arazi üzerinde fırın sahibi olan aynı zamanda Çaydaçıra Mahallesi muhtarı Hıdır Türkmen,

“Biz 13 senedir orayı çalıştırıyoruz, orayla ilgili üç yıllık ihale yapıldı bizim talebimiz doğrultusunda üç yılda bir ihalemiz yenileniyor. Devletten resmi olarak ihaleyi alıyoruz. Elazığ Valiliği’ne bağlı Milli Emlak Müdürlüğü bize orayı kiraya verildi.

Yapılan ihale açık şeffaf ihale. Açık yapılan ihale bizde kaldı bizde çalıştırıyoruz. Yarın öbürgün yine ihale yapılacak ve yine burası ihaleyle verilecek. Bizim her şeyimiz resmi ve ortadadır. Bizim muhatabımız Milli Emlak Müdürlüğü’dür. Bu işler gizli kapaklı olacak işler değil.

Buradaki yapılar kaçak değildir hepsinin iskan belgesi var. Elazığ Belediyesi meclis kararıyla burası ticari alana çevrilmiş. Buranın ticari alan olduğuna dair belgeler var da, ruhsatımız da var. Buraya milyonlarca harcama yaptık. Resmi olarak kira ücretlerimizi ödedik yaptığımız her şey usulüne uygundur.

Burası bizim malımız değil devletin malı biz sadece burada kiracıyız. Bu konuyla ilgili tereddütte kalanlar Milli Emlak Müdürlüğünde veya Valilikte dosyaları inceleyebilir” diyerek iddialara cevap verdi.

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