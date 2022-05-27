Çarşı davası bir kez daha ertelendi

Çarşı davasının, Gezi davasından ayrıldıktan sonra ilk duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Beşiktaş'ta bulunan, dönemin başbakanlık ofisine yönelik bir eylem gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair ulusal haber ajanslarından görüntü istenmesini kararlaştırdı.

Fırat FISTIK

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35 sanıklı Çarşı davasının, Gezi davasıyla ayrıldıktan sonra ilk duruşması 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme heyeti, ulusal haber ajanslarına müzekkere yazılarak Gezi olayları kapsamında Beşiktaş'ta bulunan, dönemin başbakanlık çalışma ofisine yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarının istenmesine karar verdi.

BUNDAN DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZ DİYEMİYORUM

Avukatların tamamı beraat talep ederken avukat Efkan Bolaç, duruşmada şunları söyledi:

*Bu dosya ileride hukuk fakültesinde ders olarak okutulsa öğrenciler için inanılmaz bir şey olacaktır.

*Çünkü yaşadığımız şeyin ne hukukla, ne kanunla anlatılabilir bir yönü yok. 27 yıllık avukatım, fakülteyi de sayarsak 34 yıldır adalet arıyorum.

*Sıkıyönetim mahkemelerini gördüm ondan kötüsü olamaz dedim, DGM’yi gördüm, özel yetkili mahkemeleri gördüm, bundan kötüsü olamaz dedim.

*Şu andaki durumumuza bakıyorum ve bundan daha kötüsü olamaz diyemiyorum. Bir taraftar grubunun hükümeti devirmeye yönelik eylemler yaptığına yönelik bir yargılama yapılıyor. Kara komedi, dizi bile olmaz. Yapılan işlem kanunla alakalı değil.”

İDDİALAR ÇÜRÜDÜ GİTTİ

Avukat Ali Rıza Dizdar ise Taksim Gezi protestolarıyla Çarşı'nın bir ilişkisinin kurulamadığına dikkat çekerek “Ne kaldı geriye? Ortadaki iddialar çürüdü gitti. Terör, hükümeti devirme vs hepsi bitti. Eski beraat kararı doğruydu bu kararın derhal uygulanmasını istiyoruz” dedi.

Avukat Derviş Yıldız, “Çarşı’nın değil kamuoyunda, sizin nezdinizde de terör örgütü şüphesi olduğunu düşünmüyorum. Emniyet Organize Şube Müdürlüğünden görüntü isteniyor ama bir görüntü yok” derken bir diğer avukat Devrim Alparslan, “Dosyada su şişesi bomba düzeneği olarak gösterildi. Dosyanın içinde somut hiçbir delil yok. Zaten delil olsa ilk 1,5 senede ortaya konur ilk mahkemede ceza çıkardı” diye konuştu.

Bir sonraki duruşma 30 Eylül'de görülecek.

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