Çavuşoğlu’ndan Ukrayna’daki Türk vatandaşların tahliyesine ilişkin açıklama

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi ve ağır saldırısı devam ediyor. Ukrayna'daki Türk vatandaşların tahliyesiyle ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz vatandaşlarımızın tahliyesiyle ilgili çalışmaları başından beri yaptık. Hazırız ama şu anda hava sahası kapalı"

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Ukrayna’daki Türk vatandaşların tahliyesine ilişkin Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Rusya, iki bölgeyi tanıdığını ilan edince de açıklamamızı yaptık. Bu uluslararası hukukun ihlalidir, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Reddettiğimizi de söylemiştik.

*Biz bir taraftan ikili düzeyde temaslarımıza devam ediyoruz, diğer taraftan da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu savaşı durdurabilirmiyiz diye gayret sarf etmeye devam ediyoruz.

*Tabii her iki tarafta ilişkilerimiz de iyi olduğu için Türkiye'den beklentiler de çok. İki tarafla diyalog kurabilen nadir ülkelerden bir tanesiyiz ama biz de illa her şeyi biz çözeceğiz diye bir iddia içinde hiçbir zaman olmadık. Samimi gayret sarf ettik, bundan sonra da samimi gayretlerimizi devam ettireceğiz.

*Biz vatandaşlarımızın tahliyesiyle ilgili çalışmaları başından beri yaptık. Hazırız ama şu anda hava sahası kapalı. Biz şubatın başından itibaren bu hazırlıkları yapmaya başladık. Yine yanılmıyorsam 14 Şubat’tı, özellikle o bölgede yaşayan vatandaşlarımızı tek tek arayarak bu bölgeyi terk etmelerinde istedik.

*Rusya’nın ayrılıkçı iki bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından vatandaşlara bölgeden çıkma uyarısını yinelendik. Türk Hava Yolları ek bir sefer koydu ancak bu seferin sadece 4 bileti satılması nedeniyle iptal oldu.

KARADAN TAHLİYE SEÇENEĞİ DE MASADA

*Biz bu iş ciddiye bindikten sonra hava sahası açıksa havadan nasıl tahliye edeceğimizi THY’yle de konuştuk. Daha önce pandemi ve Afganistan’dan tahliyeler zamanında olduğu gibi THY’yle konuştuk, hazırlığımızı yaptık.

*Karadan tahliye seçeneği de masada. Durum sakinleştiği zaman vatandaşlarımızı kara yoluyla Moldova‘ya Romanya'ya ve Polonya'ya götürebileceğiz. Deniz yolunda da özellikle Odessa bölgesinde şu anda çatışmalar var. Deniz trafiği de şu an kapalı. Biz, deniz trafiği açılırsa, deniz yoluyla tahliye çalışması da feribot şirketlerimizle yaptık.

*Biraz önce bahsettiğim ülkelerle görüştük, o ülkeler bizim vatandaşlarımızdan vize istemeyecek, PCR testi ya da aşı sertifikası da istemeyecek.

ÇAVUŞOĞLU, BLINKEN’LE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (24 Şubat) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, RF'nin Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu, bu operasyonu kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi ifade etti. Çavuşoğlu ayrıca, Ukrayna'nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi vurguladı ve diplomasi ve itidal için çaba göstereceğimizi belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla ayrıca, konuya ilişkin BM, NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi'nde devam etmekte olan süreçler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

BİR GÖRÜŞME DE UKRAYNA DIŞİŞLERİYLE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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