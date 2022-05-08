Çay kavgasında ortalık karıştı

Kendisinden çay almayan esnafın iş yerlerinin camlarını kıran şahıs, gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra iki kişiyi bıçakladı.

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde esnafın kendisinden çay almamasına kızarak 4 işyerinin camını kıran Yunis Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İş yerinin bulunduğu cadde üzerindeki kahvehaneye gelen Yunis Y., iddiaya göre iş yerlerinin camını kırması nedeniyle tartışma çıktı.

İKİ KİŞİYİ BIÇAKLADI

Üzerindeki bıçağı çıkartan Yunis Y., kahvehane sahibi ile olaya müdahale etmeye çalışan bir kişiyi bıçakla yaraladı. Kahvehanedekiler Yunis Y.’yi darbederek etkisiz hale getirdi.

Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Yunis Y. ise tedavisi için hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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