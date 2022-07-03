Çay üreticileri eylem yaptı

Çay üreticileri, TBMM’ye sunulan Çay Kanunu teklifinin ardından İstanbul’da toplanarak eylem düzenledi. Üreticiler, "Çay üreticileri olmadan Çay Kanunu çıkarılamaz” diye seslendi.

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İstanbul Kadıköy’de toplanan çay üreticilerinin eyleminde, “Üreticinin görüşü alınmadan, çıkarılacak çay kanununa hayır”, “Çaykur halkındır, satılamaz, “Çayda taban fiyat istiyoruz” yazılı pankart ve dövizler taşındı.

Çay üreticileri tarafından yapılan açıklamada, “İktidarın amacı tarımı bitirdiği gibi çayı da bitirmek, bu nedenle bu yasanın bir kez daha gündeme gelmemesi için mücadeleye devam edeceğiz” denildi.

CHP’Lİ TANAL: ÇAY TARIMINI BİTİRME PLANINDAN VAZGEÇİN

Eyleme, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da katıldı. Tanal, “İktidarın çiftçiyi yok sayıp, bir avuç sermayedarı önceleyerek hazırladığı düzenlemeyi protesto etmek üzere İstanbul Rize Masası’nın çağrısıyla toplandık. Umarım para babalarını memnun etme, çay tarımını bitirme planından vazgeçerler” açıklamasında bulundu.

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