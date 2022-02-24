ÇAYKUR işçi alımı yapacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 630 geçici işçi istihdam edilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına noter kurası ile 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye), Rize Cumhuriyet Çay Fabrikası’na 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikası’na 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü’ne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi alımı yapacak.

İşçi adayları kadrolara 28 Şubat – 4 Mart 2022 tarihleri arasındaki 5 iş gününde İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebilecekler. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacak.

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