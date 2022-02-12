Cemal Enginyurt: Milletin kayışı koptu

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt elektrik faturalarından bunalan esnafla görüştü ve ‘“Muhalefetin yaygarası' değil sayın Cumhurbaşkanı. Milletin kayışı koptu, milletin hayatını kaydırdınız. Esnafı batırdınız" dedi.

Deniz AYHAN

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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un Ankara Etimesgut’taki esnaf ziyaretlerinde de gündem elektrik faturaları oldu.

Dükkanına 1894 TL fatura geldiğini söyleyen esnaf, elektrik faturasını göstererek; “Bu ay gelen elektrik fatura 1894 lira. Cumhurbaşkanımız ‘Normal' diyor. ‘Muhalefetin oyunu' diyorlar. Bu oyun mu? Bunu CHP mi, MHP mi gönderdi bize?'' diye sordu ve şunları söyledi:

‘*Bunu, TEDAŞ, EnerjiSA gönderdi. Mahallede esnafım, 4 tane led yakıyorum, onun da iki gözünü yakıyorum. Isınamıyorum bile, katalitik yakıyorum.

*2 bin lira fatura ödüyorum. Resmen günah. 2 ayda 3 bin 500 lira elektrik faturası ödedim. Kasap değilim, şarküterim yok, manav değilim. Buzdolabı bile yok dükkanda”

CANIMIZ YANDI ARTIK

Etimesgut'ta berber dükkanı işleten esnaf ise “Kasım ayında elektrik faturam 235 lira, Aralık'ta 900 lira. Ocak ayında 1550 lira fatura göndermişler. Tek kişi çalışıyorum, berberim. Bir tane UFO ısıtıcı kullanıyorum ve bunu Cumhurbaşkanı ‘Muhalefetin yaygarası’ olarak söylüyor. Bizim canımız yandı artık” diye konuştu.

Enginyurt ise, “Muhalefetin yaygarası' değil sayın Cumhurbaşkanı. Milletin kayışı koptu, milletin hayatını kaydırdınız. Esnafı batırdınız. Dolayısıyla o milletvekillerin ve siz bu faturaları ciddiye almıyor, dalga geçiyorsunuz. Bu millet de sizinle sandıkta dalga geçecek” diye konuştu.

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