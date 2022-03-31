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Cemal Kaşıkçı davasında savcı yargılamanın durmasını talep etti

Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini de talep etti. Mahkeme, Suudi Arabistan'a devri konusunda Adalet Bakanlığına görüş sorulmasına hükmetti

Yayınlanma: 10:28 - 31 Mart 2022 Güncellenme:
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Cemal Kaşıkçı davasında savcı yargılamanın durmasını talep etti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 yılında öldürülmesi ile ilgili 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durdurulmasını ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini talep etti.

Mahkeme, davanın Suudi Arabistan’a devri konusunda Adalet Bakanlığı’na görüş sorulmasına hükmetti.

Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı’nın, 2 Ekim 2018’de gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğü açıklanmıştı.

Kaşıkçı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’a yönelik muhalif tavrı ile tanınıyordu. Kaşıkçı’nın parçalandığı açıklanan cesedine ise ulaşılamamıştı. (Reuters)

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