Cemevine gelen 30 bin TL’lik elektrik faturasına tepki

İstanbul'da Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği’nin ocak ayı elektrik faturası 30 bin TL geldi. Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat faturayı paylaşarak, "Cemevlerimizi ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyoruz" tepkisini gösterdi.

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İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği'nin ticarethane grubundaki Ocak ayı elektrik faturası 30 bin TL geldi. Faturanın dijital kopyasını Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat paylaştı.

“CEMEVİNİ TİCARETHANE OLARAK GÖREN ZİHNİYETİ KINIYORUZ”

Fırat paylaşımında, “Cemevlerimizi ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyoruz. Bu ay Dergahımıza 30.000 TL elektrik faturası geldi. Ne yazık ki bu ülkede sadece biz Alevilere inançlarının bedelini hem maddi hem manevi olarak ödetmeye çalışıyorlar. Verdiğimiz vergilerin her kuruşu size haram olsun…” ifadelerine yer verdi.

CHP’Lİ ÖZKAN: AKP AYRIMCILIK YAPIYOR, KINIYORUM

Faturaya tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise, “Alevilerin inanç merkezlerinin elektrik vb. giderleri devlet tarafından karşılanmıyor. Önergeler verdik reddedildi. Vergilerini almaya gelince alan AKP, ihtiyaç karşılamaya gelince ayrımcılık yapıyor. Kınıyorum” ifadelerini kullandı.

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