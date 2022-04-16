Çeşme Projesi’ne büyük tepki: İptal edilsin

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 16 bin dekarlık alanda hayata geçirmek istediği Çeşme Projesi'ne tepki gösteren meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları protesto mitingi gerçekleştirdi. Danıştay 6. Dairesi'ne sunulan bilirkişi raporuna atıfta bulunulan mitingde, ekolojik yıkıma neden olacağı savunulan projenin iptal edilmesi istendi.

Gökmen ULU

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 160 milyon metrekarelik devasa alanda planladığı Çeşme Turizm Bölgesi Projesi'ne karşı geniş katılımlı bir protesto mitingi düzenlendi. Çeşme Alaçatı'da gerçekleştirilen mitinge, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı meslek odaları, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ve 100'den fazla sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Mitinge, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Ednan Arslan ve eski İzmir Milletvekili Musa Çam da destek verdi.

GÜLER: RANT VE TALAN PROJESİ

Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Dr. Ahmet Güler mitingde yaptığı konuşmada, bakanlığın açıkladığı projenin rant ve talan projesi olduğunu iddia etti. Projedeki yapılaşma tasarılarını eleştiren Güler, “Bir de Atatürk Köyü kuracaklarmış. Atatürk Orman Çiftliği'ni yıkan zihniyete kim inanır? Bu, iktidarın kandırmacasıdır” dedi.

ÖZDEMİR: YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI BEKLİYORUZ

TMMOB İzmir Koordinasyon Kurulu Başkanı Aykut Özdemir, Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı hukukla direniş gösterdiklerini ifade etti. Çeşme Projesi'nin iptali istemi ile görülen dava kapsamında Danıştay 6. Dairesi'nin atadığı bilirkişi raporuna atıfta bulunan Özdemir, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı vermesini beklediklerini söyledi. Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve Urla Belediyesi'ne de seslenerek, “Bu rant projesine karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

KÖKÜNCÜ: YAŞAM HAKKIMI ELİMDEN ALMASINLAR

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köküncü, söz konusu projenin halka kapalı planlandığına dikkat çekerek, “Yaşam hakkımı elimden almasınlar. Ben bariyerleri aşarak denize girmek istemiyorum” dedi. Son yıllarda Çeşme'de yükselen rezidanslara da değinen Köküncü, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ı dik durmamakla suçladı.

“PROJE EKOLOJİK YIKIMA NEDEN OLACAK”

Mitinge katılan yüzlerce kişi adına ortak metni İzmir Barosu avukatlarından Sinan Balcılar seslendirdi. Açıklamada öncelikle Çeşme Yarımadası ekolojisinin karşı karşıya olduğu tehlike hakkında yapılan bilimsel araştırmalara değinildi. Bilimsel dayanaklar ifade edildikten sonra, Çeşme Turizm Bölgesi Projesi'nin ekolojik yıkıma neden olacağı öne sürüldü. “Ege'yi de ülkemizi de yaşatmak için, Çeşme Projesi derhal iptal edilmelidir” ifadeleri yer alan açıklamada özetle şöyle denildi:

*Aklı başında olan, ülkesine ve halkına karşı sorumluluk duyan herkes, “Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” sınırları hakkında açılan davada hazırlanan bilirkişi raporunda belirtilen gerçeklere,

*Doğal, kültürel ve tarihi değerlerin korunması gerektiğine,

*Kısa erimli finansman sorunlarının giderilmesi amacı gerçekleştirilen arazi sunumlarının kamusal kaynak israfı olduğuna,

*Doğanın tahribatının insanlığın yıkımı anlamına geleceğine,

*Tüm üst ölçekli planlarda ‘Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi' ilan edilen alanın yapılaşmaya/kullanmaya/geliştirilmeye kesinlikle açılmaması gereken nitelikteki koruma alanları kapsamında kaldığı değerlendirmesine,

*Projenin hazırlanmasında ciddi gerekçelere dayanmayan ‘gerekçe raporları' oluşturulduğuna,

*Proje alanının tamamının halka kapalı hale getirileceğine,

*Yaşanacak doğa yıkımının geri döndürülemez olduğuna,

*Proje sonucunda gelecek nüfusun su kaynaklarını ve altyapıyı tamamen yetersiz bırakacağına,

*Tarım topraklarının yok edildiğine hak verecektir.

“ÇEŞME TURİZM PROJESİ İPTAL EDİLSİN”

*Çeşme Yarımadası'ndaki ekolojik yıkım geri dönülemez bir noktaya ulaşmadan, bu yıkımın acilen durdurulması konusunda yetkili kurum ve kuruluşları sorumlu davranmaya, bu talan projesinden vazgeçmeye çağırıyoruz.

*Yaşam destek sistemi olarak görülmesi gereken bu alanlara sahip çıkmak, iyileştirmek ve korumak yerine tüm bu ekosistemlerin sağlığını geri döndürülemeyecek şekilde bozabilecek mega proje istemiyoruz.

*Aksi takdirde, bu kararların altında imzası bulunanlar, gelecekte yaşanacak olası kuraklık, trafik ve koku sorunlarında, “doğal afeti” gerekçe gösteremezler. Çünkü yaşanacak her türlü sorunun faili bizzat kendileridir.

*Danıştay 6. Dairesi'ni Bilirkişi Raporunun dikkate alarak doğadan, havadan, sudan, topraktan yani yaşam hakkının kutsallığı üzerinden karar vererek kararı iptal etmesini istiyoruz.