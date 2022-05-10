ÇGD binasının yıkımına mahkeme engeli

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) Reşat Oyal Kültürparkı içerisinde bulunan idari ve sosyal tesisi için aldığı yıkım kararına Bursa 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Belediye başkanı Alinur Aktaş'a seslenen ÇGD Bursa Şubesi Başkanı Rabia Deniz 'Yıkamayacaksın" dedi.

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Bursa’da Reşat Oyal Kültürparkı içerisinde 32 yıldır faaliyet gösteren Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) binası yıkımına mahkeme engeli.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURDU

ÇGD'nin 2021 Kasım ayında yıkımı durdurmak için açtığı davada Bursa 2. İdare Mahkemesi ihtiyati tedbir kararı verdi. Mahkemenin verdiği karar 9 Mayıs'ta kaldırıldı. ÇGD avukatı karara itiraz etti. Bursa 2. İdare Mahkemesi'nde görüşülen itiraz karara bağlandı ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

“ALİNUR AKTAŞ YIKAMAYACAKSIN”

ÇGD Bursa Şubesi önünde açıklama yapan Başkan Rabia Deniz şöyle konuştu;

“Bursa'nın siyasi ve kişisel çıkarlar doğrultusunda yönetildiğini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin hafızası olan ÇGD dernek binasını yıkmak istedi. Alinur Aktaş'a diyoruz ki, ÇGD'yi yıkamayacaksın.

Bu kentin sağ duyusu bu kentin vicdanı yanımızda. Hep beraber hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı çıkacağız. Kentin çağdaş gazetecileri yine yazmaya konuşmaya devam edecek.”

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