CHP gündeme getiriyor iktidar art arda yapıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin ele aldığı konular iktidar tarafından hızla birer ikişer yerine getiriliyor. Son örnek ise KDV indirimi oldu.

Başak KAYA

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ele aldığı konular, AKP tarafından yerine getiriliyor. İlk olarak CHP liderinin emekliye Ramazan ve Kurban bayramında ikramiye verilmesi talebi yerine geldi. Sonra bu ikramiyenin artırılması isteği de kabul edildi. CHP'nin gündeme getirdiği ve iktidarın kısmen ya da tamamen yaptığı düzenlemelerin bazıları şunlar:

■ Asgari ücretin 4 bin liranın üzerine çıkarılması. İktidar asgari ücreti 4250 yaptı.

■ Bin 500 liranın altındaki emekli aylıklarının 2 bin 500 liraya çıkarılması.

■ Taşeron işçilerinin kadroya alınması.

■ Elektrik faturalarından yıllardır alınan yüzde 2'lik TRT payının kaldırılması.

■ Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş tutarında bayram ikramiyesi verilmesi. İktidar bu talebi 1000 lira olarak yerine getirdi.

■ Temel gıda maddelerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV'nin sıfırlanması. İktidar bu talebi de geçtiğimiz günlerde yüzde 1 olarak uygulamaya başladı.

■ Elektrikte ilk kademe olan 150 kilovatın 230'a çıkarılması talebi de 210 kilovat olarak yerine getirildi.

■ Polis, öğretmen ve sağlıkçılar için 3600 ek gösterge talebi de henüz gerçekleşmedi, ancak iktidar tarafından gündeme alındı.

■ Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu da ilk CHP gündeme getirdi. Yasa öğretmenleri tatmin etmedi ancak TBMM'den geçti.

■ CHP ve İYİ Partinin emeklilikte yaşa takılanlar konusundaki ısrarı ise devam ediyor.