CHP: Kaftancıoğlu duruşmasına neden emniyet görevlendirmesi yapıldı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açtığı 200 bin TL’lik tazminat tazminat davası dün görüldü. Duruşmaya salgın tedbirleri kapsamında taraflar dışında kimse alınmazken, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, duruşma salonunda sivil giyimli birinin bulunduğu, bu kişinin polis olduğunu ve emniyetten gönderildiğini söylediği belirtilerek, “Bu cevabın üzerine Kaftancıoğlu’nun avukatı şahsın kimlik tespitinin yapılmasını ve tutanak tutulmasını istedi ancak hakim şahsı dışarı çıkartıp herhangi bir işlem yapmadı” denildi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, bir fotoğraf çekimi nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakında açtığı 200 bin TL'lik manevi tazminat tazminat davası dün Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davacı Fahrettin Altun ile davalı Canan Kaftancıoğlu katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

İL BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma ertelenirken, CHP İstanbul İl Başkanlığı mahkeme salonanda yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, duruşmaya covid-19 salgını önlemleri kapsamında taraflar dışında kimsenin alınmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kaftancıoğlu'nun katılmadığı, avukatının takip ettiği duruşmada Kaftancıoğlu'nun avukatı dinleyici kısmında oturan sivil kıyafetli bir şahsı fark etti. Kaftancıoğlu'nun avukatı tarafından şahsın kim olduğu sorulduğunda ise şahıs ‘Polis memuruyum davayı izlemek için geldim' dedi.

Kaftancıoğlu'nun avukatı tarafından kendisine tekrardan ‘sizi kim gönderdi' diye sorulan ısrarlı soru üzerine şahıs ‘emniyetten gönderildim' dedi. Bu cevabın üzerine Kaftancıoğlu'nun avukatı şahsın kimlik tespitinin yapılmasını ve tutanak tutulmasını istedi ancak hakim şahsı dışarı çıkartıp herhangi bir işlem yapmadı.

Kaftancıoğlu'nun avukatı ‘hakime neden kimlik tespiti yapmadınız? Bu sizin ve bizlerin üzerinde baskı oluşturmak için yapılan bir hukuksuzluktur' dedi. Hakim avukatın beyanlarını sadece dinlemekle yetindi. Olayın tamamına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Abdulmelik Yavaşçı, tanık olarak dinlenen Boğaziçi eski imar müdür Tülin İnal şahit oldu.”

ENGİN ÖZKOÇ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyla ilgili CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Twitter hesabından, “CHP İstanbul İl Başkanımız Kaftancıoğlu’nun davasını izlemek için Emniyet sivil giyimli bir memur görevlendirmiş. Emniyetin böyle bir görevlendirmesi var mıdır? Emniyet hangi davalar için böyle görevlendirme yapıyor?” şeklinde bir paylaşım yaptı.