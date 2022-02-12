CHP Milletvekili Lale Karabıyık: Eğitim sistemimizin sorunu baraj değil niteliktir

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, YÖK'ün 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırılmasını değerlendirdi. Karabıyık, "Asıl sorunun barajı kaldırmak değil erişilebilir nitelikli eğitimi sağlamak ve istihdam yaratabilmek olduğu unutulmamalıdır" dedi.

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CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, yaptığı basın açıklaması ile 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırılmasını değerlendirdi.

NİTELİKLİ EĞİTİM DAR BİR AZINLIĞIN ERİŞEBİLECEĞİ AYRICALIK HALİNE GELDİ

AKP iktidarında ortaöğretim kurumlarına ve üniversitelere giriş sınavlarında sayısız değişiklik yapıldığını vurgulayan Karabıyık, “Getirilen yeni sistemlerle kaldırılan sistemlerin gerekçeleri aynıdır. 20 yıllık AKP iktidarında diploma odaklı eğitim planlaması, yetkinlik odaklı planlamanın önüne geçmiş, nitelikli eğitim ve istihdam arasında bağ kurulamamıştır. Yetkinlik geliştirmeye açık, nitelikli eğitim sadece dar bir azınlığın erişebileceği ayrıcalık haline gelmiştir.

Çocuklarımız nitelikli eğitime erişen azınlık ve bu eğitim imkanlarına erişemeyen çoğunluk olarak ayrıştırılmıştır. Kamusal bir hizmet olan nitelikli eğitim satın alınır olmuştur. Nitelikli ve parasız okulların oranı hızla azalırken, öğrencilerinin yeterliklerine katkı sağlamayan okulların sayısı artırılmıştır. Veli ve öğrencilere ‘kendi çözümünü kendin bul’ politikası uygulanmıştır” diye konuştu.

KAYNAKLAR HEBA EDİLDİ

Karabıyık, eğitim, ekonomi ve demokrasi arasında uyumlaşmayı sağlayacak bir anlayışın geliştirilemediğini belirterek, “Arkasında bir eğitim planlaması bulunmaksızın kabul edilen projeler yüzünden, kaynaklar heba edilmiştir. Eğitim 21. yüzyılın gereksinimlerine göre tasarlanamamış, öğrencilerin belli beceri alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacak bir çerçeve inşa edilememiştir. Dünyaya entegre olabilmek, nitelikli ve becerikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi ile mümkündür. İktidarın eğitim sistemi, bu özellikleriyle böyle bir sonucu üretmekten uzaktır” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER BOŞ, MEZUNLARI İSE İŞSİZ KALDI

Eğitim politikalarının plansızlığına dikkat çeken Karabıyık, “Eğitim sisteminde sürekli değişiklikler yapılarak sistem içinden çıkılamaz bir hale sokulmuştur. Kadrolu akademisyeni ve yeterli imkanı olmayan üniversiteler açılmıştır. AKP iktidarında üniversite mezunlarının büyük çoğunluğuna istihdam sağlanamamıştır. Üniversiteler boş, mezunları ise işsiz kalmıştır” şeklinde konuştu.

ASIL SORUN BARAJI KALDIRMAK DEĞİL NİTELİKLİ EĞİTİM



YÖK'ün dün akşam yaptığı açıklama ile üniversite giriş sınavlarındaki baraj puanlarının kaldırıldığını hatırlatan Karabıyık şöyle devam etti: “Ancak, asıl sorunun barajı kaldırmak değil erişebilir nitelikli eğitimi sağlamak ve istihdam yaratabilmek olduğu unutulmamalıdır. Her genç tabi ki üniversiteye girebilme imkanına sahip olmalıdır, ancak bu konu; okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar öğrenciye erişilebilir, nitelikli, doğru planlanmış bir eğitimi sunmakla, doğru, objektif, bir ölçme değerlendirme sistemi de kullanılarak gerçekleştirilebilir.

*Üniversiteler bir dekan bir mekan anlayışı ile değil, akademisyeni ile, olanakları ile, kaliteli eğitimi ile, mesleki envanter ve ihtiyaç duyulan alanlarda açılmış bölümleri ve fakülteleri ile sağlanabilmelidir. Mezun olan öğrencilerin istihdamı konusunda, üreten, büyüyen, istihdam yaratan politikaları inşa ederek, kalıcı çözümler üretmek gerekir.

SEÇİM YATIRIMI İÇİN YAPILIYORSA BU DOĞRU DEĞİL

*Baraj olmasın zaten, her öğrenci üniversiteye girsin tabi bunda sorun yok, ancak baraj Milli Eğitim sistemindeki yanlışları, orta öğretimin her gün daha da düşen başarısı ve çocuklarımızın sınav sonuçlarına yansıyan bu durumu eğitim sistemini iyileştirerek, nitelik kazandırarak değil de tartıştırmamak için baraj kaldırılıyorsa, bazı üniversitelerin akademik kadrolarını tamamlamadan, nitelikli eğitimi orada sağlamadan, buralar tercih edilmiyordu. Şimdi boş kalmasın diye yapılıyorsa, ayrıca vakıf üniversiteleri öğrencisiz kalmasın diye yapılıyorsa ve en önemlisi de eğitim bir siyasi araç olarak kullanılıp seçim yatırımı için yapılıyorsa bu doğru değildir.

*Kaldı ki eğer her öğrencinin üniversiteye erişebilmesi istenseydi, öncelikle sınava giriş ücretleri kaldırılmalıydı. Sınava giren öğrencilerin büyük bir bölümü bu ücreti ödeyemeyecek durumdadır. Sınavların ücretsiz olması gerektiğini bir kez daha dile getiriyoruz.

*Hedef her öğrenci okul öncesinden yüksek öğretime nitelikli bir eğitim alabilsin, iyi yetiştirilebilsin, tüm üniversiteler nitelikli bir eğitim verebilsin, her genç üniversite eğitimi alabilsin ve mezun olan gençlerin istihdam sorunu olmasın şeklinde olmalı, politikalar bu hedefe göre oluşturulmalıdır.

CHP İKTİDARINDA NİTELİKLİ EĞİTİME EŞİT ERİŞİM İMKANI SUNULACAK

Karabıyık sözlerini şöyle tamamladı: “Okul öncesinden başlayarak üniversite düzeyini kapsayacak bir eğitim reformu ile herkese eşit, ücretsiz, bilimsel ve adaletli bir eğitim hakkı sağlanması gerekmektedir. Eğitim alanında bireyin ihtiyacına göre fırsat ve imkan sunan bir sistem kurulmalıdır. Bizim öncelikle kademeler arasındaki geçişi bütünlüklü olarak yeniden değerlendirmemiz gerekir. Alt eğitim düzeylerinde çözülemeyen sorunlar hızlıca yapılan değişikliklerin durumu daha karmaşık hale getirileceği bilinmelidir. Ve yine bilinmelidir ki, bu tür değişikliklerle Türkiye'nin uzun yıllardır yaşadığı üniversiteye giriş sorununun kalıcı biçimde çözülmesi mümkün olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında öğrencilerimize ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yaşam boyu nitelikli eğitime eşit erişim imkanı sunulacaktır.”

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