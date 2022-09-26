CHP, Tanju Özcan kararını verdi

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bugün gerçekleştirilen toplantıda Özcan'a verilen ceza belli oldu.

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Son dönemde yaptığı açıklamaları tepki çeken Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

BİR YIL PARTİDEN ÇIKARMA CEZASI

Özcan için CHP kararını verdi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi.

ADAY OLAMAYACAK

Alınan bu kararın ardından Özcan, CHP’den hiçbir şekilde aday olamayacak.

DİSİPLİN CEZASI ALMIŞTI

Tanju Özcan, daha önce Genel Merkez tarafından pek çok kez sözlü olarak uyarılmıştı.

Ayrıca, bir kadın hemşehrisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve “uyarı” ile cezası almıştı.

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