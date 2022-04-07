CHP teklif verdi: Bayram ikramiyesi asgari ücret düzeyine çekilsin

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekliler için dini bayramlarda verilen 2 ikramiyenin bin 100 TL den 4 bin 253 TL'ye çıkarılması için kanun teklifi verdi.

Mehmet SERBES

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekliler için dini bayramlarda verilen ikramiyelerin bin 100 TL’den asgari ücret düzeyine çıkarılması için kanun teklifi verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerisiyle bu ikramiyelerin verilmeye başlandığını hatırlatan Gürer,

“Ülkemizde emekli olmakta, sonrasındaki yaşamda AKP’nin uygulamaları yüzünden ciddi soruna dönüştü. Bayram emekli ikramiyesi kamu, özel kurum fark etmeksizin her emekli için uygulanmalıdır.

Emeklilerin en azından bayramdan bayrama yüzlerini güldürecek bir düzenleme yapılsın. Bayramda torunlarına harçlık verecek bir ekonomik güce erişsinler. Bugün en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira olarak belirlendi.

Eğer 2018 yılında AKP katsayı düzenlemesini emeklilerin aleyhine yapmasaydı, bugün en düşük emekli aylığı asgari ücret olacaktı. Kanun teklifi görüşülüp bir an önce emekli bayram ikramiyesi düzenlenebilir” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir 'AKP iktidarında iş arayan emekli sayısı 4.2 milyona çıktı'

İlginizi Çekebilir 'Emekli kuru ekmek ve zeytine mahkum oldu'

İlginizi Çekebilir Emekliye yazın bile kömür satmışlar