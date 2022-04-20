CHP’den Ayasofya çıkışı: ‘Ahır kapısı değil 1400 yıllık kapı’

CHP Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Ayasofya’nın 1484 yıllık İmparator kapısının tahrip edilmesine sert tepki gösterdi. İlgezdi, "Saldırıda bulunmak, tahrip etmek bir yana dursun, içeride fotoğraf çekmenin dahi yasak olduğu tarihi mekânlarımıza saldıranlar nasıl oluyor da tespit edilemiyor? Bu kapı ahır kapısı değil 1400 yıllık tarihi bir kapı. Savcıları göreve çağırıyorum" dedi.

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CHP Genel Başkan yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 1484 yıllık tarihiyle dikkat çeken, Unesco'nun dünya mirasına eklediği Ayasofya’nın tarihi İmparatorluk Kapısı'nda hasar meydana gelmesini Meclis gündemine taşıdı. Birinci derecede tarihi yapı olan Ayasofya'ya kasten zarar verme olayının savcılığa taşınması gerektiğini ifade eden CHP'li Akkuş İlgezdi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

“AHIR KAPISI DEĞİL 1400 YILLIK TARİHİ KAPI”

İlgezdi, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre tescil edilen bu yapıların yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenlerin iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağı hükmünün yer aldığını belirtti.

Akkuş İlgezdi şöyle devam etti; “1400 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Saldırıda bulunmak, tahrip etmek bir yana dursun, içeride fotoğraf çekmenin dahi yasak olduğu tarihi mekânlarımıza saldıranlar nasıl oluyor da tespit edilemiyor? Sanki bir hırsız gelmiş de alelade bir kapıyı zorlamış gibi Bakanlığın bu olaya sessiz kalması çok acı. Bu kapı ahır kapısı değil 1400 yıllık tarihi bir kapı. Savcıları göreve çağırıyorum. Bu utanç verici olaya sebep olanların tespit edilmesi için güvenlik kamera kayıtları yayınlanmalı ve sorumlular 65. Madde uyarınca yargılanmalıdır.”

“BU TARİHİ İHANET DEĞİL DE NE?”

Konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın cevaplaması istemiyle soru önergesi veren CHP'li Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bu saate kadar tek bir açıklama yapılmadığını belirterek, “Bu tarihi bir ihanet değil de nedir? Topkapı Sarayı yerleşkesinde yol yapıyoruz diye tarihi eserlere zarar verildiğini fotoğraflarla ortaya koymuştum. Şimdi de Ayasofya'ya bu yapılıyor. Kültürel değerlerimize sahip çıkmayan bir bakanlık ile karşı karşıyayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı kılını kıpırdatmayınca Sanat Tarihi Derneği, konuya ilişkin bilgi almaya çalışmış ancak kamera kaydının dahi olmadığı ifade edilmiş. Soruyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu saldırının hesabını soracak mı? Ayasofya için harekete geçildi mi? Geçilmediyse daha neyi bekliyorsunuz? Yıkılmasını mı?” diye konuştu.

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