CHP’den elektrik zammı protestosu: Vatandaşları çarptılar

CHP, vatandaşların ve esnafın elini büken elektrik zammını protesto etti. İstanbul'da bir esnaf, kirasının 800 TL, son gelen elektrik faturasının ise 1100 TL olduğunu belirterek tepki gösterdi. Antalya'da vatandaşlar fatura yaktı.

Sözcü İstanbul

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP, İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştirdiği basın açıklaması ile elektrik zammını protesto etti. İstanbul Sultanbeyli'deki protestoya vatandaşlar ve partililer destek verdi, “Zamlar geri alınsın” çağrısı yapıldı.

KİRAM 800 LİRA, ELEKTRİK FATURAM 1100 LİRA GELDİ

Söz alan bir esnaf, “26 yıldır Sultanbeyli'de esnaflık yapıyorum, bugün elektrik faturam bin 100 lira geldi. Kiram 800 lira, elektriğim bin 100 lira… (Elektrik faturaları) Kirayı bile geçti, ne yapacağız? Kimine 2 bin lira gelmiş, kimine 2 bin 400 lira gelmiş, kimine bin 800 gelmiş… İş yerlerimiz 15 metrekare, yaktığımız bir lamba” sözleriyle dert yandı.

HERKES SESİNİ ÇIKARSIN

Bir başka vatandaş da söz alarak, “Türkiye Cumhuriyeti'nde, cennet bir ülkede yaşıyoruz. Bulunduğumuz yeri cennet yapamazsak gittiğimiz her yer cehennemdir. Biz bulunduğumuz yeri cennete çevirmeye çalışıyoruz. Biz Cumhuriyet'in kapısı olarak burada her zaman halkımızın sorunlarını, elektriğini, suyunu, çocuklarımızın geleceğini sağlamak zorundayız. Bütün ülkeme duyuruyorum: Herkes sesini çıkarsın. Bu sadece CHP'nin sorunu değil.” dedi.

SARAY İKTİDARI ZAM YAPMAYA DOYMUYOR

Ortak açıklamayı okuyan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

– Saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken, yangının kundakçıları, vatandaşlarımıza da enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın Pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş. Kaybeden kim? 84 milyon. Peki ya kazanan? Saray ve yandaşları.

ZAMLI ELEKTRİK FATURALARIYLA VATANDAŞLARI ÇARPTILAR

– Enerji buhranının kahramanı saray iktidarı, elektrik zamları ile ‘kademeli zam, kademeli zulüm' politikasını uygulamaya koydu. Bu zammın başrolünü, AKP İlçe Başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Üstelik de elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, yine memur, emekli, esnaf ve çiftçi oldu.

– Saray iktidarı elektrikte kademeli tarife adı altında Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken, ilk kademeye yüzde 52 zam, bir üst kademeye ise yüzde 127 zam yapmayı da ihmal etmedi. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle, zamlı elektrik faturalarıyla vatandaşları çarptılar.

ATILMASI GEREKEN ACİL ADIM ÖNERİLERİ SIRALANDI

Kaftancıoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz” diyerek, atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

– Kara Kış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır.

– Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir.

– KDV ve ÖTV'nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır.

– Aralık 2021-Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127'ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir.

– Aynı şekilde, yılbaşında sanayi elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125 ve tarımsal sulamada yapılan yüzde 95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir.”

“HALKIMIZA SÖZ VERİYORUZ”

Kaftancıoğlu, “Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da, enerji buhranına da tümüyle son verecek tüm adımları atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız.” ifadeleriyle açıklamayı tamamladı.

ARTIK YETER

Ankara Ulus'ta iktidara seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şunları dile getirdi: “Bugün Türkiye genelinde 81 ilde tüm engellemelere rağmen Cumhuriyet tarihinin en büyük zamlarını geri alması için çağrı yapıyoruz. ‘Artık yeter' dedik. Yüzde 127'ye varan fahiş elektrik zamlarını derhal geri çekin.”

VATANDAŞLARIMIZIN TAHAMMÜLÜ KALMADI

Vatandaşların iktidara iki talimatı olduğunu kaydeden Ahmet Akın, “İki talimat var: Bu zamları geri çekin ve sandığı hemen getirin. Çünkü yönetemiyorsunuz. Vatandaşlarımızın tahammülü kalmadı. Çarşıda, pazarda, her yerde hayat pahalılığını konuşuyor” değerlendirmesinde bulundu.

TEK FORMÜL VAR: ZAMLARI ÇEKİN

Enerjinin bir insan hakkı olduğunu kaydeden Akın, “Geldiğimiz noktada Isparta'da gördüğümüz gibi ulaşılabilir olmaktan çıkmış ve skandala dönüşmüştür. Bu zamlarla ödenebilir olmaktan da çıkmıştır. İktidar elektrikte formül aramayı bıraksın. Formül çok açık, net ortadır: Bu fahiş zamları geri çekin” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Esnaftan elektrik zammı protestosu

İlginizi Çekebilir Otelcilerden elektrik zammı protestosu

İlginizi Çekebilir Elektrik zammı protestosunda hükümet istifa sesleri