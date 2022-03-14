Abone Ol

CHP’den esnaf için ucuz mazot çağrısı: Eğer Polatlı’da hayat durursa Hakkari’de açlık başlar

Ankara'nın Polatlı ilçesinde şoförleri ziyaret eden CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, iktidara seslenerek, "Eğer Polatlı’da hayat durursa Hakkari’de açlık başlar. Yatları olanlara, gemicikleri olanlara mazotu nasıl en ucuz fiyata veriyorsanız; kamyoncuya da servisçiye de mazotu ucuz fiyata verin" dedi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nı ziyaret ederek sorunları dinledi.

Yıldırım Kaya, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, “Polatlı bizim ekmeğimiz, aşımız. Soğanımızı, patatesimizi, kavunumuzu, buğdayımızı hemen hemen Türkiye’nin her yerine taşıyan bir merkez. Eğer Polatlı'da hayat durursa Hakkari'de açlık başlar. Yatları olanlara, gemicikleri olanlara mazotu nasıl en ucuz fiyata veriyorsanız; kamyoncuya da servisçiye de mazotu ucuz fiyata verin” ifadelerini kullandı.

Milletvekili pazarcılık yaptı, pazarcılar mazot zamlarından şikayet etti İlginizi Çekebilir Milletvekili pazarcılık yaptı, pazarcılar mazot zamlarından şikayet etti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Bülent Kuşoğlu CHP Denizli Hakkâri İYİ Parti Türkiye