CHP’den EYT mesajı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu'nun etkinliğinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Eğer adalet varsa çıksın bu yasa. Eğer çıkmazsa, iktidara gelir çıkartırız bu yasayı" ifadelerini kullandı.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu tarafından Sakarya'da “Varız, Biriz, Buradayız ve Birlikteyiz” sloganıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da katılarak bir konuşma yaptı.

İktidara seslenen Özkoç, “Bu yasayı niye çıkartmıyorsunuz? Burada her görüşten insanımız var. Hepsinin görüşüne saygı duyuyorum…Eğer adalet varsa çıksın bu yasa. Eğer çıkmazsa, iktidara gelir çıkartırız bu yasayı” ifadelerini kullandı.

EYT'liler salonda “Çıksın artık bu yasa” sloganları attı.

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