CHP’den gaz lambalı paylaşım: Zamları geri çek

Faturalara yapılan zamların geri çekilmesi yönünde yurt genelinde eylem başlatan CHP, resmi sosyal medya hesabından gaz lambalı paylaşım yaparak "Zamları geri çek, zulme son ver” çağrısında bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturalara yapılan zamların geri alınması çağrısında bulunarak, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından CHP il teşkilatları yurdun farklı noktalarında harekete geçerek eylem düzenledi.

“ZAMLARI GERİ ÇEK, ZULME SON VER”

CHP'nin resmi sosyal medya hesabında ise gaz lambalı görsel paylaşıldı. Görselde “Zamları geri çek, zulme son ver” ifadeleri yer aldı.

CHP: MİLLET ELEKTRİK FATURASINI ÖDEYEBİLMEK İÇİN KREDİ ÇEKİYOR

CHP’den yapılan açıklamada, “Millet elektrik faturasını ödeyebilmek için kredi çekiyor. Bu dünyanın neresinde görülmüş? Bu zulme nasıl izleyici kalabiliyorsunuz?” denildi.

“OCAK AYINDA 10 BİN ESNAF KEPENK KAPATTI”

Başlatılan kampanyaya destek veren CHP’lilerin ise paylaşımları şu şekilde:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Kiradan yüksek fatura olur mu? AKP Türkiyesinde olur! Fahiş zamlardan sonra toplu iflaslar başladı. Ocak ayında 10 bin esnaf kepenk kapattı. Vatandaş mum ve gaz lambasına dönecek, az kaldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Fahiş zamlardan sonra elektrik faturasını ödemek için borç alanlar, kredi çekenler var. Bu zulme karşı direnelim…

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Zulme rıza göstermek, zalime karşı çıkmamak da zulümdür. Zalime hasım, mazluma hısımız.

“KAŞIKLA VERDİĞİNİZİ KEPÇEYLE ALIYORSUNUZ”

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke: Özelleştirmelerin ve Saray’ın ekonomik tercihlerinin getirdiği fahiş elektrik zamları geri alınsın!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: Kaşıkla verdiğinizi, kepçeyle alıyorsunuz. Zamları geri çek, zulme son ver!

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak: Türkiye'yi 50 yıl geri götüren, sosyal hayatı sıfırlayan iktidar, vatandaşı yoklukla baş başa bıraktı. Milletle dalga geçer gibi her gün her şeye zam yağdırıyor. İnsanlar elektrik düğmesini çevirmekten, ocağında bir tas çorba kaynatmaktan korkar hale geldi.

ISPARTA’DA GAZ LAMBALARI KULLANILMIŞTI

5 güne yakın elektrik kesintileriyle mücadele eden Isparta'da vatandaşların gaz lambası ve mumlarla aydınlandığı görülmüştü.

ERDOĞAN MUHALEFETE ‘GAZ LAMBASI’ İLE YÜKLENMİŞTİ

Daha öncesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bir konuşmasında muhalefete yüklenerek, “100 bin megavata Türkiye’nin enerjisini çıkaran iktidar biziz. Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum, gaz lambası vardı” demişti.

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