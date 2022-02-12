CHP’den Kadıköy’de ‘zamlar geri alınsın’ eylemi

CHP'li yöneticilerin ve vatandaşların katıldığı Kadıköy'deki eylemde ‘elektrik ve doğalgaz zamları geri alınsın’ çağrısı yapıldı.

Sözcü İstanbul

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Yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarına karşı CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı ve vatandaşların katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

Eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sendikalar ve sivil toplum örgütleri de katıldı.

Eylemde ‘Elektrik ve doğalgaz zamları geri alınsın' pankartı açılırken hükümete bir kez daha zamların geri alınması yönünde çağrı yapıldı.

CHP ilçe örgütleri ise kentin dört bir yanında esnafı ziyaret ederek, bu ay gelen elektrik faturalarını sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına uyan onlarca esnaf, faturasındaki fahiş artışı vitrinine astı.