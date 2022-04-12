CHP’den Kaşıkçı cinayeti için fiili gensoru

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda yarın görüşülecek bir uluslararası anlaşmayı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve cinayet dosyasının kapatılarak Suudi Arabistan’a devredilmesi sürecindeki sorumluluklara dikkat çekeceklerini ve bunu bir fiili gensoru görüşmesine dönüştüreceklerini açıkladı.

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CHP Grup Başkanvekili Özel, 16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliğiyle Parlamento'nun elinden alınan gensoru yetkisini yarınki görüşmelerde fiilen kullanacaklarını bildirdi.

“ANAYASAL OLARAK ELİMİZDEN ALINMIŞ GENSORU YETKİSİNİ KULLANACAĞIZ”

Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şöyle dedi:

* Bugün Genel Başkanımız Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dikkat çekti. Yarın, bir uluslararası anlaşmada, anayasal olarak elimizden alınmış gensoru yetkisini kullanacağız.

* Yarınki görüşmeleri bir fiili gensoruya dönüştürerek Cemal Kaşıkçı cinayeti ve cinayet dosyasının Suudi Arabistan'a gönderilmesi konusunda hükümetin sorumluluklarını, diplomatik sorunları, yargısal sorunları ve vicdani sorunları tartışacağız.

* Buradan tüm siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili elimizden alınmış anayasal gensoru yetkisini bir uluslararası anlaşmada fiili gensoruya dönüştürerek ülke gündemine getirmeyi ve tartışmayı düşünüyoruz.

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