CHP’den Kavala açıklaması: Derhal serbest bırakılsın

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Kavala davasına ilişkin kararının ardından açıklama yapan CHP Dışişleri Komisyonu Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, "CHP olarak, insan hakları ihlallerinin karşısında olduğumuzun altını bir kez daha çiziyor, hukuksuz bir şekilde özgürlüğünden mahrum bırakılan Osman Kavala’nın AİHM’in de kararı doğrultusunda derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtiyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Kavala davasına ilişkin almış olduğu karar hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

* Söz konusu karar Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyelik statüsünü olumsuz şekilde etkileyecek ve ülkemizin Avrupa Konseyinden ihracına kadar varabilecek bir ihlal sürecinin başlangıcını oluşturmaktadır.

* Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olan Türkiye'nin böyle bir süreç ile karşı karşıya bırakılması üzücüdür. Söz konusu karar Osman Kavala davasını aşarak Türkiye'nin uluslararası kurumlar nezdindeki geleceğini etkileyen bir boyuta evrilmiştir.

* Bu karara itiraz ederken Türkiye'nin iç işlerine veya bağımsız yargı sürecine müdahale edildiği şeklinde iddialarda bulunulması ise AİHM'in kararının içeriğini anlamazdan gelmek ve Anayasamızın 90. maddesini hiçe saymaktan başka sonuç doğurmamaktadır.

* CHP olarak, insan hakları ihlallerinin karşısında olduğumuzun altını bir kez daha çiziyor, hukuksuz bir şekilde özgürlüğünden mahrum bırakılan Osman Kavala'nın AİHM'in de kararı doğrultusunda derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtiyoruz.

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