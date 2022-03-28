CHP’den Süleyman Soylu’ya çok sert yanıt

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "O bildiriyi hangi büyükelçiye redakte ettirdin açıkla" diyerek Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert yanıt verdi. Öztrak, açıklamasında "Bu zırvanın sahibi, zırvasını ispatla mükelleftir. Aksi takdirde namerttir, alçaktır, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Bu ülkede edep, adap kelimelerini ağzına alabilecek en son kişi bu zattır" dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“SARAYLILAR AÇLIKTAN VEREM OLANA ‘KESTANE BALI YE’ DİYORLAR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın her gün yatmadan önce yediğini söylediği manda kaymaklı, hurmalı, kestane ballı şifalı karışım tavsiyesini eleştiren Öztark,

“Milleti unutan, halini görmeyen, milletin feryadını duymayan sarayın kibirlisi bu duruma da bir şifa reçetesi veriyor. Millete akşam yatmadan manda yoğurdunu kestane balıyla, Medine hurmasıyla ve yulafla karıştırıp yatmadan şifa niyetine nasıl yediğini anlatıyor.

Bugün bu ülkede saraylılar açlıktan verem olana ‘kestane balı ye’ diyorlar. Ne diyelim? ‘Yoksulluk kader olamaz, Firavunlar bile böyle gaddar değildir’ diyor ünlü şarkıcımız. Tok açın halinden anlamaz, Saray da milletin halinden anlamaz” dedi.

ÖZTRAK’TAN BAKAN SOYLU’YA ÇOK SERT YANIT

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Biraz dürüstsen 6’lı masa bildirisini hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin açıkla” sözlerinin hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullanıldı:

“Bu zırvanın sahibi, zırvasını ispatla mükelleftir. Aksi takdirde namerttir, alçaktır, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Bu ülkede edep, adap kelimelerini ağzına alabilecek en son kişi bu zattır.

Uyuşturucu kaçakçısıyla, dolandırıcısıyla, her türlü suçluyla fotoğrafı olan bu şahıstır. Anlaşılan bu zat, altındaki koltuk sallandıkça, yerini korumak için en iyi bildiği işi yapıyor. Senaryolar uyduruyor. Zırvada çıtayı Everest dağının tepesine çıkarıyor.

Bu zat önce mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu açıklasın. Söylediği lafı ortada bırakmasın. Lafının arkasında duracak cesareti göstersin. Bu lafları saray ve soytarıları hazmedebilir ama biz hazmedemeyiz.”

“BİZ KEDİYE KEDİ DERİZ”

AKP'nin geçtiğimiz getirdiği kanun teklifiyle ‘Beşli çete' demenin yasaklanacak olması hakkındaki soruya ise Öztrak,

“Biz kediye kedi deriz. Milletin hakkını yiyene de çete denir. Bunlar 5 şirketten oluşuyorsa buna da 5’li çete denir. Allah’ın bildiğini kuldan saklayamazsınız. Şunu unutmasınlar, bu aziz milleti 5’li çeteden büyüktür.” dedi.

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