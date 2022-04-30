CHP’li Ağbaba: Asgari ücretliler Ramazan’a aç girdi, bayrama da borçlu çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bu yıl 1 Mayıs ve Ramazan Bayramını aynı anda karşılayacak olan asgari ücretlilerin, geçtiğimiz yıla göre hem alım gücündeki düşüşe hem de ücretli emekçilerin borçlarındaki artışa dikkat çekti. Ağbaba, "Asgari ücretliler Ramazan'a aç girdi, bayrama da borçlu çıktı" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’nın açıklamaları şöyle:

“Bu yıl işçiler 1 Mayıs'ta hem işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlarken aynı zamanda Ramazan Bayramını da karşılamaktadır. Açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretliler en temel besin maddelerini karşılayabilmek için artık kredi kartlarına bağımlı olarak yaşamak zorunda kalıyor. Asgari ücretliler Ramazan’a aç girdi, bayrama da borçlu çıktı. Asgari ücretliler bu yıl Ramazan Bayramı’nda ailesi ile birlikte ne yazık ki gönlünce bayram sofrası kuramıyor.

Açlık sınırının en az bin 70 TL altında kalan asgari ücretli bu yıl geçtiğimiz yıla göre temel besin maddelerini daha az alabilmektedir. Müjde diye sunulan yüzde 50 artışla 4 bin 253 TL'ye yükseltilen asgari ücret, geçtiğimiz yıl 2 bin 825 TL'nin alım gücü olarak kat be kat altında kaldı. Asgari ücretlinin geçtiğimiz bayrama göre ekmekteki kaybı ise en az 45 adet oldu.”

“ET VE TAVUK ÜRETİMİ ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN HAYAL”

“Özellikle et ve et ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışları asgari ücretlinin ve ailesinin bu ürünlere ulaşmasını imkânsız kalıyor. Artık gramla tüketilen bu ürünleri asgari ücretliler market reyonlarında sadece uzaktan seyretmekle yetiniyor. Asgari ücretlinin bu bayramda sofrasındaki kaybı geçen yıl göre tavukta en az 55 kilo olurken, ette en az 16 kg olarak hesaplandı.

Asgari ücretliler geçen yıla sofrasındaki en büyük kayıpları sebze ve sebze ürünlerinde yaşadı. Geçtiğimiz yıla asgari ücretlilerin salatalıktaki kaybı 377 Kilo olurken, kilosu 50 TL'ye kadar yükselen sivribiberde ise en az 310 Kilo olarak hesaplandı. Yine asgari ücretlinin bu yılki bayram sofrasından en az 346 Kilo patates ve 258 kilo domates eksildi.Asgari ücretlinin sofrasındaki kaybı geçtiğimiz bayrama göre şekerde 116 kilo, Makarna da ise 110 paket olarak hesaplandı.

Tüketicilerin toplamda 215 Milyar TL olan 2021 yılsonu kredi kartı borçları Nisan ayının ikinci haftası itibariyle 238 milyar 700 milyon TL'ye ulaştı. Yine 2021 yılsonu itibariyle 482 milyar 44 milyon TL olan tüketici krediler yılın ilk 4 ayında 498 Milyar 775 Milyon TL'ye ulaşmış oldu.

Enflasyonun her ay artarak bir önceki ayın rekorunu kırması ile ücretli emekçilerin bankalara olan ihtiyaç ve kredi kartı borçlarının da aynı şekilde artmaktadır. Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan emekçiler artık temel gereksinimlerini dahi karşılayabilmek için kredilere bağımlı hale gelmektedir. Emekçiler bu yıl ramazan bayramına geçtiğimiz yıla göre hem daha fazla aç kalarak hem de daha fazla borçlanarak karşılamaktadır.”

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