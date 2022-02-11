CHP’li Akın’dan Bakan Dönmez’e: Ölü taklidi yapıyorsunuz

Elektrik dağıtım şirketi temsilcileriyle yapılan toplantının ardından Bakan Dönmez'e seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Ülke bir buhran yaşıyor, buhranı çözmesi gereken iktidar ölü taklidi yapıyor. Bakanın sözde enerji zirvesinden vatandaşa indirim değil, iftira dolu açıklamalar çıktı" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, 21 elektrik dağıtım şirketinin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından CHP açıklamada bulundu. CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Ülke bir buhran yaşıyor, buhranı çözmesi gereken iktidar ölü taklidi yapıyor. Bakanın sözde enerji zirvesinden vatandaşa indirim değil, iftira dolu açıklamalar çıktı” dedi.

Ahmet Akın, Bakan Dönmez'e şöyle seslendi:

* Milletin gözünün içine baka baka 100 liralık elektrik maliyetinin 50 lirasını devlet ödüyor diyorsunuz. O zaman şu basit sorularımıza yanıt vermelisiniz; Temmuz ayından sonra bu zamana kadar özellikle de ocak ayından yani yüzde 127 zamdan sonra kaç elektrik abonesi faturasını ödeyemedi?

* Kaç doğal gaz abonesi faturasının parasını denkleştiremedi? Vatandaşın AKP iktidarına talimatı olan elektrik ve doğal gaz faturalarında indirim yapacak mısınız? Yoksa zamlarla milletimize zulüm yapmaya devam mı edeceksiniz?

Ahmet Akın, “Zamları geri çekin” çağrısını da yineledi.