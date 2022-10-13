CHP’li Alban: Eczacılarımızın yanındayız

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban yoğun bakım ünitelerinde kullanılan ilaçlar başta olmak üzere ilaca erişimde sıkıntılar olduğunu, yurttaşların birçok ilaca ulaşamadığını belirtti. Alban “Eczacılarımızın yanındayız” dedi.

Mustafa SARIİPEK

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CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban yoğun bakım ünitelerinde kullanılan ilaçlar başta olmak üzere ilaca erişimde sıkıntılar olduğunu, İlaç Fiyat Kararnamesi'nin güncellenmemesinden kaynaklı yurttaşların birçok ilaca ulaşamadığını söyledi. “İlaç Yokluklarına Dur” demek için, 16 Ekim'de Ankara'da yapılacak olan ‘Büyük Eczacı Mitingi'ne tam destek verdiklerini belirten Mürsel Alban “Eczacılarımızın yanındayız” dedi.

CHP'li Alban'dan, eczacıların hafta sonu yapacağı mitinge destek geldi. Ekonomik kriz ve dövizdeki artış nedeniyle ilaç sektörünün büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Alban, Türkiye'de ilaçların yüzde 55'inin yurt dışından ihraç edildiğini vurguladı.

Özellikle kanser ve tansiyon hastalarının ilaca ulaşmada büyük sıkıntılar çektiğini öne süren Alban, “Hastalar bazı ilaçları bulmak için eczane eczane dolaşıyor. Sağlık Bakanlığı ise sorumsuzca suçu eczacılara ve ecza depolarına atıyor. Vatandaşla ile eczacı karşı karşıya getiriliyor” ifadelerini kullandı.

ECZANELERİN BİRÇOĞU KAPANMANIN EŞİĞİNDE

“Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değildir” diyen Alban, yüksek enflasyon ve ekonomik kriz ortamında masraflarını karşılayamayan eczanelerin büyük bir bölümünün kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, “Türkiye'de ilaç bulunamıyor haberlerinin somut gerçekle ilgisinin olmadığı” şeklindeki açıklamasını da eleştiren Alban, “Sayın Bakan bir gün olsun bir eczaneye girip ‘sizin derdiniz nedir?' diye sormuş mudur acaba. Eczacılar feryat ediyor ama Sağlık Bakanı sorun yok diyor. Bence sorun Sağlık Bakanı'nın kendisidir. Sorun AKP iktidarının sağlık politikasındadır” diye konuştu.

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