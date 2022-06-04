CHP’li Barut: “Çiftçiler borç ve icra batağına saplandı”

Çukurova'da üretici köylülerle bir araya gelen CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sorunları dinleyip çözüm önerilerini paylaştı. Barut, "Çiftçi ektiğinden, hayvancılık yapan köylümüz ürettiği et ve sütten kazanamıyor. Maliyetler fırlarken ürün para etmiyor. Herkes borç ve icra batağına saplanmış halde" diye konuştu.

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CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Adana’da üretici köylülerle buluştu.

“ÜRETİCİ MAĞDUR EDİLİYOR”

Karataş Ovası’ndaki Konaklı Köyü’nde CHP Karataş İlçe Başkanı Seçkin Sakar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte köylülerle buluşan Ayhan Barut, çiftçinin, yetiştirici ve besicinin kara günler yaşadığını söyledi. Barut, “Üreticilerimizi ne hale getirdikleri ortada. Çiftçi ektiğinden, hayvancılık yapan köylümüz ürettiği et ve sütten kazanamıyor. Maliyetler fırlarken ürün para etmiyor. Herkes borç ve icra batağına saplanmış halde. Halkın iktidarında üreten ve hakça bölüşen bir Türkiye’ye kavuşacağız” diye konuştu.

“BU YIL SON KEZ EKTİK”

Barut’a dert yanan ve yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını isteyen üretici köylüler ise şunları kaydetti:

“Banka borçlarından dolayı traktör ve tarlalarımız icradan gitti. Ne yiyip ne içeceğiz? Hiç iyi değiliz. Her şey pahalı. Mazot 25 lira olur mu? Yerfıstığı ve karpuz ekiyoruz. Kazanamıyoruz. Son yılımız. Böyle giderse seneye ekemeyiz. Traktörün marşına, kontağına dokunamıyoruz. Mazot çok pahalı. Gübre de arttı. Borçlarımız çok. Traktörümüze sahip bile çıkamayız. Borçlu kalırsak, icra gelecek. İcra gelmeden traktörümüzü satıp borçlarımızı ödemeye çalışacağız. Onun için son kez ektik.”

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