CHP’li Barut: Köylünün ocağına incir ağacı diktiler

Adana'da köylere giderek çiftçiler ve yetiştiricilerle buluşan CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, "Ocağımıza incir ağacı dikmek" sözünün gerçek olduğuna yerinde tanıklık etti.

Mehmet SERBES

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Adana’da köylere giderek çiftçiler ve yetiştiricilerle buluşan CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut,

“Ocağımıza incir ağacı dikmek” sözünün gerçek olduğuna yerinde tanıklık etti. Terk edilip yıkılmış ev ve ahırları, önünde biten incir ağaçlarını gösterip iktidara tepki gösteren Ayhan Barut, “Köylülerimiz köylerini terk ediyor.

Ürettiğinden kazanamayan köylüler buralardan ayrılıyor. Atalarımızın bir sözü var, ‘Ocağına incir ağacı dikmek’ diye. Görüldüğü gibi AKP iktidarı da köylünün ve çiftçinin ocağına incir ağacı dikmiş durumda” dedi.

ÜRETİCİ KÖYLÜLERLE BULUŞTU

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Karataş Ovası’nda üretici köylüler ve hayvan yetiştiricileriyle buluştu.

İki gün boyunca çalışmalarını sürdüren Barut, Yenice, Gökçeli, Sirkenli, Kesik, Kızıltahta, Çukurkamış, Yemişli, Gölkaya, Bebeli ve Adalı köylerinde yurttaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Üretici köylülerin mazottan tohuma, gübreden zirai ilaca, yemden samana artan üretim maliyetlerine karşı tepkilerini dinleyen Barut, AKP iktidarının halkın sorunlarını çözmek yerine daha da derinleştirdiğini kaydetti.

“DEYİMDİ, GERÇEK OLDU”

Adana’nın Karataş İlçesi’ne bağlı Gölkaya Köyü’nde terk edilmiş ev ve ahırları, içinde yabani incir ağaçlarının çıktığı ve viraneye dönen çiftlikleri yerinde gören Ayhan Barut, şunları vurguladı:

“Köylülerimiz köylerini terk ediyor. Ürettiğinden kazanamayan köylüler buralardan ayrılıyor. Atalarımızın bir sözü var, ‘Ocağına incir ağacı dikmek’ diye. Görüldüğü gibi AKP iktidarı da köylünün çiftçinin ocağına incir ağacı dikmiş durumda.

Artık üretim yapamıyorlar. Nasıl üretim yapsınlar ki? Mazot son bir yılda yüzde 300, besi yemi yüzde 129, gübre bir ayda yüzde 55, son bir yılda yüzde 345 civarında zamlandı. Bu maliyetlerle üretim yapan çiftçi altından kalkamıyor.

Bu nedenle üretim yapamadıkları için köylerini terk ediyor. AKP iktidarına sesleniyoruz. Çiftçinin feryadını duyun, üretimi destekleyin, yerli üretici ve çiftçiyi mutlaka koruyun.”

“HERKES GİDİYOR”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un köyde sohbet ettiği üretici köylüler ise, “Köyde kimse bir şey kazanamıyor. Herkes şehirlere gidiyorlar. Üretimden kazanamayınca tarlalarını, ahırlarını, evlerini satıp satıp gidiyorlar. Yerlerine gelen de yok” diye dert yandı. 150 hanelik köy olan Gölkaya’da son dönemde çok sayıda insanın köyden ayrıldığı belirtildi.

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