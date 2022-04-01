CHP’li belediye bir yol açtı, Karayolları iki yol kapattı…

Adana’da Büyükşehir Belediyesi trafiği rahatlatmak için günde on binlerce aracın geçtiği otobana yeni bir bağlantı yolu açtı. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü, MHP’li eski belediye yönetimi ile yaptığı protokolü gerekçe göstererek aktif olarak kullanılan iki ayrı bağlantı yolunu kapatınca kilometrelerce kuyruk oluştu, sürücüler çile çekti.

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Ceyhun ÖZGÖNÜL / SÖZCÜ

Adana'da Büyükşehir Belediyesi, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otobanının, şehir için geçişinde trafiği rahatlatmak için yapımına önceki belediye yönetimi döneminde başlanan ancak şimdiye kadar tamamlanmayan bağlantı yolunu hizmete açtı.

Yeni yapılan Türkmenbaşı Bağlantı Yolu'nun açılmasıyla birlikte şehir içinden otobana giriş-çıkışlarda rahatlık olması beklenirken tam tersi bir durum yaşandı. Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, kendi sorumluluk alanındaki otoyolda yıllardan beri hizmete açık olan ve çok kullanılan iki önemli bağlantı yolunu kapattı.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kasım Ener- Mücahitler Bulvarı ve Tellidere-Mavi Bulvar bağlantı yolları kapatılınca TAG Otoyoluna giriş çıkışlarda büyük sıkıntı yaşandı. Otobanda girmek ve çıkış yapmak isteyen araçların başvurduğu iki bağlantı noktasının kapatılmasıyla kilometrelerce kuyruklar oluştu.

Bazı sürücüler prosedürü bilmediklerinden olaydan sorumlu olduğunu düşündükleri Büyükşehir Belediyesine yüklenirken, belediye yönetimi bir açıklama ile konuyu aydınlığa kavuşturdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, olayın sorumluluğunun tamamen Karayollarında olduğunu, Karayollarının bu bağlantı yolunun açılmasıyla birlikte diğer iki bağlantı noktasının kapatılacağına dair eski belediye yönetimi ile yaptığı anlaşmayı uyguladığını duyurdu. Büyükşehir, halkın mağduriyetinin giderilmesi ve bağlantı yollarının tekrar açılması için karayolları ile görüşmelerin tekrar sürdüğünü de kaydetti.

“AMAÇ ZEYDAN KARALAR’I BAŞARISIZ GÖSTERMEK”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızın dikkatine! Türkmenbaşı otoyol bağlantısı açıldı ancak önceki dönem yapılan protokol gereği Kasım Ener – Alparslan Türkeş ve Tellidere – Mavi Bulvar otoyol bağlantıları bugün Karayolları tarafından kapatıldı” dedi.

Karalar, olayla ilgili bir yorum yapmazken, belediye kaynakları, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün Cumhur İttifakı’nın baskısıyla CHP’li Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı başarısız göstermek için böyle bir yönteme başvurdukları iddiasında bulundu.

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