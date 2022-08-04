CHP’li belediye, TOKİ’nin ruhsatsız inşaatını mühürledi

TOKİ, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde 1026 konutu içinde barındıran 2 etaplı toplu konut inşaatına başladı. İnşaat çalışmaları, CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nden ruhsat almadan başlayınca, belediye TOKİ’nin ruhsatsız inşaatını mühürledi. TOKİ ise ruhsatsız olduğu gerekçesi ile mühürlenen alanda, inşaat çalışmalarına devam ediyor.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, kendisinden inşaat ruhsatı almadan konut yapan TOKİ’nin, ruhsatsız inşaatını mühürledi.

KAÇAK OLDUĞU GEREKÇESİYLE MÜHÜRLENDİ

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Vadişehir-Mamuca arasında yer alan bölgede, toplu konut inşaatına başladı. 2019 yılında vatandaşlardan başvuruları alınan toplu konut inşaatında 1. etapta 598 konut, 1 adet ticaret merkezi, 2. etap da ise 428 konut, 1 adet cami ve ticaret merkezi yapılıyor.

Odunpazarı Belediyesi, yüklenici firmanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ibra edilen evraklarda mülkiyet belgelenemediğinden ve kaçak olduğu gerekçesi ile inşaatı mühürledi. TOKİ ise kaçak olduğu için mühürlenen inşaatta çalışmalarını sürdürüyor.

Oysaki 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 26. Maddesi'nde, “Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum kuruluşlarınca üstlenilmesi ve ‘mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla' avan projeye göre ruhsat verilir” denilmektedir.

Yine 5273 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanunu'nda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün Kaldırılması Hakkındaki Kanunu'nun 9. Maddesine ilave edilen Ek Madde 9'da, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, uygulama imar planı ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyetin Başkanlık tarafından üstlenilmesi ve ‘mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla' başkaca belge istenmeksizin müracaat tarihinden itibaren on beş gün içinde projeye göre yapı ruhsatı verilir” ifadeleri yer almaktadır.

İLK KEZ BİR BELEDİYE TOKİ'NİN TOPLU KONUTUNU MÜHÜRLEDİ

TOKİ kanun maddelerinde yazıldığı üzere mülkiyeti belirlenmeden, vatandaşa ait arazi üzerinde inşaata başladı. TOKİ, kanun maddelerinde yer alan gereklilikleri yerine getirmeyince, Odunpazarı Belediyesi de inşaata ruhsat vermedi. İnşaatın ruhsatsız olduğunu belirleyen belediye, TOKİ'nin inşaatını mühürledi. TOKİ ise inşaatta kaçak çalışmalarına devam ederek, belediye tarafından mühürlenen alanda inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

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