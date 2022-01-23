CHP’li belediyeler imza bekliyor

CHP’li Torun, “CHP’li büyükşehir belediyelerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmadığı için hayata geçiremedikleri projelerin toplam tutarı 20 milyar lira oldu. Bir yıldır tek bir imza bekliyoruz” dedi.

Başak KAYA

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CHP'li belediyelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmadığı için hayata geçiremedikleri projelerin toplam tutarının 20 milyar lira olduğu açıklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun “İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana Büyükşehir Belediyelerinin toplamda 20 milyar lira tutarındaki dev projeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını bekliyor. Cumhurbaşkanı ‘Hiçbir ayrım yapmadan tüm belediyeleri destekliyoruz” diyor ama yaptığı tam bir partizanlık, organize bir kötülük” dedi.

CHP'li büyükşehir belediyeleri tarafından finansman anlaşmaları yapılan projelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmaması ve 2022 Yılı Yatırım Programı'na alınmaması nedeniyle hayata geçirilemediğini belirten Torun, şu bilgileri verdi:

İSTANBUL ULAŞIM PROJESİ: İstanbul Büyükşehir Belediyemiz 300 otobüs alımı için 90 milyon euro ve Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap arası metro hattı için 638 milyon dolarlık maliyet üzerinden anlaşmalarını tamamladı. Hazine garantisi gerekmeyen projelerin hayata geçmesi için Erdoğan'ın onayı ve Yatırım Programı'na alınması gerekiyor. Bu talebe bir yıldır yanıt verilmedi.

İZMİR KONUTLARI: İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından, ‘Afet Sonrası Acil Destek Kredisi' için Dünya Bankası ile 340 milyon dolarlık anlaşma sağladı. Orta hasarlı binaların dönüşümünde kullanılacak kredi için Cumhurbaşkanı'nın izni gerekiyor. Talebimize bir yıldır yanıt gelmedi.

MUĞLA'DA SU VE ENERJİ: Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘İçme Suyu Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması' ile ‘Yenilenebilir Enerji Santralleri Kurulumu' projeleri kapsamında kredi anlaşmaları yaptı. Toplam bedeli 63,5 milyon euro olan ve Hazine garantisi istenmeyen anlaşmanın tamamlanması için Cumhurbaşkanı onayı ve Yatırım Programı'na alınması gerekiyor. Talebe bir yıldan fazla süredir yanıt verilmedi.

ADANA'DA METRO: Adana Büyükşehir Belediyesi, ‘Akıncılar-Stadyum Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi' için kredi anlaşması yaptı. Hazinesi garantisi istenmeyen 275 milyon dolarlık projenin hayata geçirilmesi için Erdoğan'ın onayı ve Yatırım Programı'na alınması gerekiyor. Talebimize bir yıldır yanıt verilmedi.