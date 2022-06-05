CHP’li Özel 1147 adet soru önergesinin iadesini istedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bakanların milletvekillerinden gelen soru önergelerine özensiz ve içeriksiz yanıtlar verdiğine dikkati çekerek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a başvurdu. Özel, içeriksiz yanıtlar içeren bin 147 adet soru önergesini ve yanıtını da gönderdiği Şentop’tan Meclis’in saygınlığı ve itibarını zedeleyen bu önergeleri ilgili bakanlıklara iade etmesini ve bakanları uyarmasını talep etti.

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Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı başvurusunda, yazılı soru önergelerinin Parlamentonun en etkili bilgi edinme ve denetleme yöntemlerinden biri olduğunu, Anayasa ve İçtüzük'te yeri olduğunu belirtti. Özel, şu ifadeleri kullandı:

– Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği 22'nci Yasama Döneminde süresi içinde soru önergesi yanıtlama oranı yüzde 62,60 olarak kayıtlara geçmiş olmasına karşın, bu oran gitgide azalmış ve yürütme organınca yasama organının denetleme ve bilgi edinme yetkilerinin en önemlisini fiilen işlevsiz hale getirilmiştir.

– 1 Haziran 2022 itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 64 bin 942 adet yazılı soru önergesinden anayasal süresi içinden yanıtlananların oranı yalnızca yüzde 12,04'tür. 27'nci Yasama Dönemi boyunca 7 bakan ve bakanlık görevi sona ermiş iki ismin süresi içinde soru önergesi yanıtlama oranı yüzde 3'ün altındadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, henüz anayasal süresi içinde soru önergesi yanıtlamamış, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise kendisine iletilen soru önergelerinin yalnızca yüzde 0,3'ünü süresi içinde yanıtlamıştır.

1147 ADET ÖNERGE İLETİLDİ

Özel başvurusunda yanıtlanan önergelerin önemli bir bölümünün içerikten yoksun, özensiz ve çalakalem olduğuna da dikkati çekerek, bazı bakanların önergelere link ekleyerek yanıt verdiğini, bu durumun Meclisin saygınlığına gölge düşürdüğüne işaret etti.

Özel, “Milletvekillerimizin çok açık istatistiki rakamlar talep ettikleri önergelerine verilen yanıtlarda hiçbir istatistiki verinin bulunmadığı, özellikle İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı'nın önergelere sorulardan bağımsız olarak ilgili mevzuatı içeren kopyala-yapıştır biçiminde yanıtlar verdiği görülmektedir” ifadesini kullanarak, ilgisiz ve içeriksiz olarak yanıtlandırılmış 1147 adet önergeyi ve yanıtlarını başvuruya ekleyerek, Şentop'a sundu.

MECLİSİN SAYGINLIĞINA GÖLGE DÜŞÜYOR

Özel, başvurusunda, şu ifadeleri kullandı:

– Bu yanıtlarla Meclisin saygınlığına gölge düşmektedir. Bakanların, İçtüzüğe uygun soru önergesine cevap vermeyeceği, çok geç cevaplayacağı ya da çeşitli yöntemlerle hiçe sayacağı ihtimali yakın yere konmamıştır. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından 4 yıllık pratikte Meclis'in içinden çıkmayan atanmış birer bürokrat olan bakanların, Meclis'e karşı zaman zaman tavırları tartışma konusu olmuştur.

– Böyle örneklerin olduğu bir dönemde, bu tip önergeleri geri göndermeniz ve bu konularda uyarılarda bulunmanız, İçtüzükte olmayan bir yetkiyi kullanmanız değil, tam tersine Meclis'in saygınlığı, itibarı ve yaptığınız görevin gereği olarak kaçınamayacağınız bir gerekliliktir.

– Buna İçtüzüğün cevaz vermediği yönünde bir görüşünüz varsa, bu konuda İçtüzük değişikliği için harekete geçmeniz, adım atmanız ve bu konuda bir beyanda bulunmanızın tüm siyasi partiler tarafından olumlu karşılanacağını düşünüyor, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu konuda yapacağınız girişime tüm gücümüzle destek vereceğimizi belirtiyoruz.