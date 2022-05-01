CHP’li Özel’den AKP-MHP-BBP’ye hodri meydan: Üçlü fotoğraf versinler de görelim

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den, güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatını açıklayan altı siyasi partiyi eleştiren iktidara tepki: Önce siz, şu üçlü ittifak; AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi. Bir fotoğraf çektirin de görelim. Bir üçlü fotoğraf görmedik. Destici konuşur MHP alkışlamaz. 6'lı masanın fotoğrafıyla ilgilenenler önce üçlü fotoğraf versinler de görelim.

İlker KILIÇASLAN

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla Manisa’da bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatını açıklayan CHP, İYİ Parti, Saadet, DP, Gelecek ve DEVA’yı eleştiren iktidara seslenen Özel, şunları söyledi:

– Bundan sonraki süreçte iktidar partisi, küçük ortağı ve üçüncü tek kişilik minik ortağı birlikte Cumhur İttifakı'nı oluşturuyorlar. Sonra bize saldırıyorlar. “Altılı masa mısınız? Dağıldınız mı? Başkası mı var?” diye. Önce siz, şu üçlü ittifak; AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi bir fotoğraf çektirin de görelim. Bir üçlü fotoğraf görmedik.

BEYİN İLE VİCDAN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞ

– Destici konuşur MHP alkışlamaz. 6’lı masanın fotoğrafıyla ilgilenenler önce üçlü fotoğraf versinler de görelim. Fotoğrafa giremeyen ama Cumhur İttifakı'nın içindeyiz diyenler sadece algı yaratıyorlar. Karşımızda tükenmekte olan esasen beyin ile vicdan ölümü gerçekleşmiş, gelecek seçime kadar sık sık nefes alarak, sık sık haksızlık yaparak mevcudiyetini korumaya çalışan bir iktidar var. Ayrıca onun anketlerde tükenmiş, sahada sıfırlanmış, milletin gönlünden kopmuş küçük ortağından başka bir şey yok ortada.

– CHP'ye, Millet İttifakı'na aday tartışması yaratanlara şunu söylüyorum. Biz adayımızı önümüzdeki süreçte uzlaşıyla ve Türkiye'yi bu cendereden kurtaracak, her türlü mutabakattı sağlayarak belirleyeceğiz, ilan edeceğiz. Bizim ilan ettiğimiz aday Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacak.

ANKETLER BÖYLEYSE…

– Sizin içinde kaldığınız durum ortada. “Erdoğan adayımızdır” diyor Bahçeli, daha Erdoğan'dan “Adayım” dediğini, AKP'nin kurumsal kimliğinden “Recep Tayyip Erdoğan adaydır” açıklamasını duymadık. Size, aday soranlara soruyoruz. Anketler böyleyse de seçim gidiyorsa da siz artık bu seçimi kaybettinizse de Recep Tayyip Erdoğan aday mı? Yoksa başka bir niyet başka bir plan içinde misiniz?

GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN ADAY

– Daha mevcut cumhurbaşkanlarını aday gösterememiş olanların CHP'yi aday tartışmalarına sokmaya çalışmaları kendi çaresizliklerindendir. Bizim gönlümüzden geçen aday genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu süreçte eğer sayın genel başkanımız arzu ederse, anketler ve anket sonuçları bu seçimi kazandığımızı gösterirse, kendisini hassasiyet duyduğu 6'lı mutabakat masası ortak adaylık da genel başkanımız üzerinde mutabakata varırsa bundan en çok CHP'liler memnun olur ve Türkiye'de fayda görür.

İSTANBUL’U KAYBEDEN, TÜRKİYE’Yİ KAYBEDER

– AKP'ye ve sürekli televizyonlardan trollerle saldırarak sürekli CHP'nin üzerine gelerek algı yaratmaya çalışanlara şunu söyleyelim. Siz her gece saat üçte genel başkanınız kulaklarında çınlayan kendi sesini duyunuz. Tayyip Erdoğan'ın saldırganlığı, hırçınlığı bizden değil kendi sesindendir. O sesi AKP'nin bütün yöneticileri duysun. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İstanbul'u kaybettiniz Türkiye'yi de kaybedeceksiniz.