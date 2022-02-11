CHP’li Özel’den AKP’li Çelik’e sert yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in mesajlarına verdiği yanıtta "Halka pusu atanlar, millete kumpas kuranlar hesap verecek" dedi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturalarıyla ilgili açıklamasını değerlendirdi. Çelik, mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

* Sn Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor.

* Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır. Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdır.

* Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez…

* Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha Sn Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur.

CHP’Lİ ÖZEL YANIT VERDİ

AKP’li Ömer Çelik’in paylaşımlarına yanıt, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den geldi

Özel, açıklamasında “Elektrik faturalarına fahiş zamlar mı demokratik? Dar gelirleri karanlığa borca krediye mahkum etmek mi siyaset? Enflasyona yansımasın, maaşlar artmasın diye bekletip elektrik zammını yılbaşı gecesi yapmak mı siyaset? Halka pusu atanlar, millete kumpas kuranlar hesap verecek” dedi.

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