CHP’li Özel’den Bahçeli’ye 6-9 yanıtı

MHP lideri Bahçeli'nin, üzerinde 6 rakamı yazan kartonla, 6 muhalefet partisi liderinin görüşmesine atıfta bulunarak verdiği, "6 rakamı bu, terse çevirirseniz 9 rakamı. Mesele bakmak değil, görmek; görüleni tüm berraklığıyla göstermektir" örneğine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Devlet Bey'in dediği gibi mesele bakmak değil görmektir... Baktığını görememektedir, Milliyetçi Hareket Partisi, ülkeyi uçuruma sürükleyen AKP'nin yanında saf tutmakta, milletin açlığını, yoksulluğunu görememektedir" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, üzerinde 6 rakamı yazan bir kartonu göstererek, 6 muhalefet partisinin liderinin gerçekleştirdiği görüşmeye göndermede bulundu. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“6 rakamına lütfen dikkat buyurunuz. Bu rakamı terse çevirdiğinizde 9 rakamı ortaya çıkar. (6 rakamı yazan kartonu göstererek) 6 rakamı bu, terse çevirirseniz 9 rakamı. Mesele bakmak değil, görmek; görüleni tüm berraklığıyla göstermektir.

Biz 6’ya bakınca gördüğümüz 6 oktur. Yuvarlak masa çerçevesinde kurulan tuzaktır, tertiptir, tezgahtır, karamsarlıktır, kumpastır. Türkiye’nin sırtına bindirilmek istenen ağır külfettir.

6’yı çevirip 9 rakamına bakınca gördüğümüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, 9 ışıktır, sosyal ve ekonomik sorunların süratle geçeceğinin müjdesidir. Cumhur İttifakı’nın 2023’te açık ara önde geçeceğinin simgesidir. Nitekim çoğu gitmiş, azı kalmıştır.”

“DEVLET BEY’İN DEDİĞİ GİBİ…”

CHP’li Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bahçeli’ye tepki gösterdi. Özel, “D

evlet Bey’in dediği gibi mesele bakmak değil görmektir… Bahçeli eliyle ‘9’u gösterip, ‘6’ görmektedir. Baktığını görememektedir, Milliyetçi Hareket Partisi, ülkeyi uçuruma sürükleyen AKP’nin yanında saf tutmakta, milletin açlığını, yoksulluğunu görememektedir” açıklamasında bulundu.

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