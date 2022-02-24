CHP’li Özel’den Bahçeli’ye enflasyon göndermesi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağı Çobanisa’da pazaryerini gezen ve ardından zamlarla ilgili açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye havuç üzerinden enflasyon göndermesi yaptı.

İlker KILIÇASLAN

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, memleketi Manisa'da partisinin CHP İl ve Şehzadeler ilçe başkanlığı tarafından zamları protesto etmek için düzenlediği basın açıklamasına katıldı.

Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağı Çobanisa mahallesinde önce pazaryerini ziyaret eden CHP'li Özel, bir taraftan tezgahlardaki fiyatlar hakkında bilgi alırken, bir taraftan ise hem vatandaşlarla hem de pazarcılarla sohbet ederek yaşadıkları sıkıntıyı yakından dinledi.

Pazaryeri ziyaretinin ardından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği basın açıklamasına katılan CHP'li Özel, her gün gelen zamlar konusunda hem iktidarı hem de ittifakın ortağı MHP'yi eleştirdi.

“VATANDAŞIN DERDİNİ ANLAMAYANLA İŞİMİZ YOK”

Konuşmasına Türkiye'nin bir karakışın içinde olduğu sözleriyle başlayan CHP'li Özel şöyle konuştu:

*Kara kışın ayazında kaldık. Havaların soğukluğu ve ayazı geçer. Ama bu hayat pahalılığı, bu yoksulluk bu kafayla yönetilirse bu ülkede geçmez.

*Bunun değiştirebilmek için Türkiye'nin her yerinde büyük yürüyüş gerçekleştiriyoruz.”

Her zaman yoksulun yanında olduklarını dile getiren CHP'li Özel sözlerine şöyle devam etti:

*Toplum artık halktan yana olanlar, çiftçiden ve emekliden, emekçiden yana olanlarla, patrondan yana olanlar arasında bir karar verecek.

*Biz köylünün, garibanın ve vatandaşın yanındayız. Birileri beşli çetenin, büyük müteahhitlerin vergi borçlarını silmenin peşinde.

*Vatandaşın 20 lira borcu olduğunda faizi uygulayanlar, sarı taksilere binip köylere gelenler, haciz yapanlar, traktörleri bağlayanlar, karakışta evdeki haciz edip götürenler vatandaşın derdinden anlamaz.

*Vatandaşın derdini anlamayanla bundan sonra hiç birimizin işi yoktur. Bundan sonra yolumuz hep beraber köylünün, çiftçinin, memurun, işçinin iktidarı kurmaktır. Onun için çalışacağız.

BAHÇELİ'YE HAVUÇLU GÖNDERME

CHP'li Özel konuşmasının devamında geçtiğimiz gün partisini grup toplantısında kartona yazılı 6 rakamını ters çevirip 9 yaparak 6 muhalefet partisi liderini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklendi.

Ziyaret ettiği pazaryerinde not aldığı fiyatlar üzerinden MHP Lideri Bahçeli'ye seslenen CHP'li Özel şöyle konuştu:

*Pazarda bakliyat satan bir esnafımız var. Kendisine ‘Fiyatlar nasıl' diye sordum. Kasım ayında 4 liraya sattığı bulguru bugün 10 liraya sattığını ifade etti.

*17 liraya sattığı kuru fasulye 35 lira. 12 liraya sattığı nohut 25 lira. Daha sonra sebze-meyve satan esnafımızı ziyaret ettik.

*Onlara sorduğumuz 12 liraya satılan sivri biberi bugün 28 liraya, 13 liraya olan domates 24 lira, 6 lira olan havuç ise 9 lira olmuş. Eyy Bahçeli sen 6'yı çevirerek 9 yapıyorsun ya, dön bir bak bakalım Recep Tayyip Erdoğan 6 liralık havucu üç ayda nasıl 9 liraya getirmiş.

“YAMALI PANTOLON DÖNEMİ GERİ GELDİ”

Konuşmasında vatandaşın yaşadığı sıkıntıyı gözler önüne seren CHP'li Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

*AKP'ye de MHP'liye de saygılıyız. Vatandaşa saygısı olmayan, dalga geçen, yoksulun halinden anlamayan, zengini yanında yoksulun tepesinde olanlarla yolları ayırmanın vakti geldi artık. Düşün yakamızdan. pazara giren ablam diyor ki ‘Dolduramadım para bitti.

*Evime dönmek zorundayım' diyor. Sadece yiyecekte parası bitip dönünce, çocuğuna çorap alması gereken çorap satan ablam ise sabahtan beri siftah yapmadığını ifade ediyor.

*Bu şu demek yoksulluktan vatandaş aç. Çocuklar delik çoraplarıyla okula gidiyorlar. Yamalı pantolon dönemleri geri geldi. İnsanlar soğuktan titriyorlar ve gelecekten umutsuzlar. Söz veriyoruz.

*CHP ile birlikte Millet İttifakı gelince hiçbir ev soğuk olmayacak, hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek.

*Bugün pazarcımız Eylül ayındaki mazot masrafının 150 lira olduğunu, ancak şimdi 350 lira olduğunu söylüyor. Satışı düşmüş, ama masrafı artmış. Yazıklar olsun bu düzene.

“BU ÇİFTÇİ UZUN ADAMDAN HAKKINI ALACAK”

CHP'li Özel açıklamasının son kısmında erken seçim çağrısında bulunarak şu ifadelere yer verdi:

* Artık otoban yapan müteahhitleri değil karnımızı doyuran köylüleri, çiftçileri destekleme zamanıdır. Bundan sonra kanunu uygulayarak hak edilen 8,5 milyar dolarlık destekleme çiftçiye dağıtılacak.

* Kanun çıktığı günden bugüne kadar 300 milyar dolar bu hükümetin çiftçiye borcu var. Bu borcun onda birini dağıtsanız yüzü asık ve canı sıkkın bir çiftçimiz kalmaz.

*Ama çiftçinin hakkını yiyorlar, çiftçinin hakkını büyük zenginlere, ihracatçılara, fabrikatörlere, rantiyecilere peşkeş çekiyorlar. Bundan sonra yapılacak ilk seçimde kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Yıllardır sırtına bindiğiniz bu çiftçi uzun adamdan hakkını alacak. İlk seçime kadar hepimiz elbette karnımızı doyurmak, ailemize bakmak için çalışacağız.

*Ama daha çok çalışmamız gereken bir husus çocuğumuzun yarını kurtarmaktır. Ülkenin yarının kurtarmak için bu iktidarın yaptıklarını çevremize anlatmamız lazım. Eğer iktidar değişmezse yoksulluk değişmez, fiyatlar düşmez.

*İktidar değişmezse ucuz mazot gelmez, desteklemeler yükselmez ve sürünmeye devam ederiz. Ama hep birlikte zor günlerden kurtulmak için çağırıyoruz. Hemen seçim. Önümüze sandığı getirin defterinizi dürelim. Bıktık artık.

CHP'li Özel konuşmaların ardından basın açıklamasına katılan vatandaşların zamlar sebebiyle yaşadığı mağduriyetleri dinledi.

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