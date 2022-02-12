CHP’li Özel’den Erdoğan’a sert tepki: ‘Yaygara’ diyenlere yazıklar olsun

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin ifadelerine tepki göstererek, “Esnafın camında elektrik faturaları asılı, bıçak kemiğe dayanmış. Beyefendi diyor ki, 'muhalefet abartıyor, muhalefet yaygara yapıyor'. Bu yoksulluğa, bu sıkıntılara, bu ıstıraba 'yaygara' diyenlere yazıklar olsun. O zamları geri alacaksınız” ifadesini kullandı.

Orhan BOZKURT

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sivas'ın Divriği ilçesinde katıldığı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Muhalefetin özellikle elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. muhalefetin anlattığı, yaygarası kopardığı gibi bir durum söz konusu değil” ifadelerine yanıt verdi.

Özel, şöyle konuştu:

* Erdoğan karantinadaydı, çıktı ne söyleyeceği merak ediliyordu. Kendisi sarayda oturuyor, fatura bilmez, elektrik parası bilmez, kombi bilmez, doğalgaz bilmez, kömür parası bilmez. Ekmek elden su gölden geçinir, çıkıyor vatandaşla alay ediyor.

* Faturalar iki katına, üç katına çıkmış. Esnaf, kirayı aşan faturalardan şikayet ediyor. Gel bir bak, Kangal'a bak, Divriği'ye bak. Esnafın camında elektrik faturaları asılı, bıçak kemiğe dayanmış. Beyefendi diyor ki, muhalefet abartıyor, muhalefet yaygara yapıyor. Bu yoksulluğa, bu sıkıntılara, bu ıstıraba yaygara diyenlere yazıklar olsun.

* Türkiye, Avrupa'daki satın alma gücü en pahalı elektriği kullanıyor. Böyle olunca insanların elektrik faturalarını ödeme gücü artık kalmadı. Genel başkanımız insanları isyana teşvik için falan değil, insanların yaşadığı isyana ortak olmak için, onların sesini Türkiye'ye duyurmak için elektrik faturasını ödemeyeceğini ilan etti. Beyefendiler çıldırmış. Bu vatandaşın sesini duyuracağız, o zamları geri alacaksınız.

“ENERJİ BAKANI, AZİZ NESİNLİK OLDU”

Özel, Enerji Bakanı ile elektrik dağıtım şirketleri arasındaki toplantı öncesinde elektriğin kesildiğini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

* Enerji Bakanı, elektrik dağıtım şirketlerini topladı. Devletin zenginleştirdiği, semirttiği, onların karınlarını doyurup vatandaşı mağdur ettikleri şirketler bunlar. Isparta'daki elektrik kesintisinden sorumlu olanlar, Türkiye'de 3 gün boyunca organize sanayi bölgelerine elektrik verilmemesi sonucunu doğuran kötü politikaların sahibi bakanla toplandılar.

* Bakan, ‘CHP abartıyor, kışkırtıyor' diyordu. Toplantı sırasında elektrikler kesildi. Divriği'den o bakana sesleniyoruz. Milleti duymazsan, eleştirilere yalan dersen. Böyle Aziz Nesin'lik olursun. Ders aldı mı, almadı. Sivas'tan eksi 12 dereceden çağrı yapıyoruz.

* Vatandaş kara kışta donuyor. Vatandaşı rahatlatmak için bu zamları geri alın, KDV'yi kışın sıfıra, yazın yüzde 1'e indirin. Eğer sözümüzü dinlemezseniz bunun hesabını Meclis'te soracağız, bunun hesabını millet sandıkta soracak.

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